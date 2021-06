10 onvergetelijke Joni Mitchell-covers

Joni Mitchell bracht vijftig jaar geleden haar meesterwerk Blue uit. De plaat werd in 2020 in Amerika nog uitgeroepen tot een van de drie beste albums ooit gemaakt en ook dit jaar staat de verzameling intens persoonlijke songs volop in de belangstelling. Onlangs verscheen bijvoorbeeld de vinylbox The Reprise Albums (1968-1971), inclusief een heruitgave van Blue. Dat Mitchell de meest uiteenlopende artiesten inspireerde, blijkt wel uit de tien prachtcovers die we hieronder voor je verzameld hebben.

Judy Collins – Both Sides, Now

Deze klassieker werd door veel verschillende artiesten gecoverd – inclusief door Joni Mitchell zelf op haar gelijknamige album uit 2000. In Nederland bereikte de Arubaanse zanger Euson in 1971 de top 10 met zijn uitvoering, maar in andere landen bleek folkzangeres Judy Collins het succesvolst. Zij bracht Both Sides, Now zelfs eerder uit dan Joni zelf! [DvdG]

Crosby, Stills, Nash & Young – Woodstock

Nog een Joni Mitchell-klassieker die meerdere succesvolle covers opleverde. De mellow versie van Matthews Southern Comfort deed het in 1970 goed in Nederland, maar datzelfde jaar kwamen Joni’s vrienden van CSNY met de meest legendarische uitvoering. Hun rock-arrangement, afkomstig van het album Déjà Vu, maakte van Woodstock definitief een anthem van een generatie. Crosby, Stills, Nash & Young speelden een jaar eerder overigens daadwerkelijk op het festival waarnaar het nummer vernoemd is, in tegenstelling tot Mitchell zelf. [DvdG]

Nazareth – This Flight Tonight

De Schotse hardrockband Nazareth kennen we in Nederland vooral van een andere cover: de nummer 1-hit Love Hurts. In Groot-Brittannië waren de mannen echter bepaald geen one hit wonder. Hun stevige arrangement van This Flight Tonight (bekend van Mitchells meesterwerk Blue, 1971) leverde een van hun grootste singlesuccessen op en viel in 1973 net buiten de Engelse top 10. Overigens schijnt de zangeres zelf ook wel gecharmeerd te zijn van Nazareths versie. [DvdG]

Lindsey Buckingham – Big Yellow Taxi

Ook Big Yellow Taxi is natuurlijk talloze keren gecoverd, met wisselend succes. De versie van Lindsey Buckingham is echter prachtig en geïnspireerd. De Fleetwood Mac-zanger/gitarist blijft vrij dicht bij het origineel, maar vooral het prachtige gitaarspel tilt zijn versie naar een hoog niveau. [EdG]

Janet Jackson – The Beat Of Black Wings

Eerder gebruikte Janet Jackson een stuk van Big Yellow Taxi in haar hit Got ‘Til It’s Gone, en bleef daarna in contact met het folkicoon. Even later vroeg Mitchell haar om voor een nooit uitgebrachte covercompilatie (waar ook Lindsey Buckinghams bijdrage op zou staan) een nummer op te nemen. Het werd The Beat Of Black Wings (Chalk Mark In A Rain Storm, 1988), Jacksons eigen favoriet. Ze noemt het in interviews ‘een hele eer’. Dat zijn we natuurlijk met haar eens, maar ze heeft de opdracht fantastisch uitgevoerd. [EdG]

Prince – A Case Of U

Ook A Case Of You – van Blue, dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert – is een geliefd nummer bij artiesten die een eerbetoon aan Mitchell brengen. Het zal niemand verrassen dat Prince dit op een bijzondere manier deed voor het compilatie-album A Tribute To Joni Mitchell (2007). Soulvol en bevlogen, en met pianobegeleiding in plaats van de typische gitaar die we gewend zijn van de song. [EdG]

Björk – The Boho Dance

Het mooie The Boho Dance, afkomstig van The Hissing Of Summer Lawns uit 1975, is door Björk onder handen genomen voor A Tribute To Joni Mitchell. En zoals het de IJslandse betaamt, heeft ze er een compleet eigen draai aan gegeven. Dromerige elektronische geluiden begeleiden haar typische stem. Een erg bijzondere cover die – hoe anders hij ook is dan het origineel – Joni’s versie eer aan doet. [EdG]

James Taylor – River

‘It’s coming on Christmas/They’re cutting down trees/They’re putting up reindeer/And singing songs of joy and peace’. Door deze openingsregels (en de muzikale knipoog naar Jingle Bells) beschouwen veel mensen deze klassieker van het album Blue als een kerstlied. Niet gek dus dat River een populaire keuze werd voor andermans kerstplaten. Mitchells goede vriend James Taylor (die destijds ook op Blue meespeelde) maakte het nummer bijvoorbeeld helemaal eigen voor zijn album James Taylor At Christmas (2006). [DvdG]

Herbie Hancock feat. Leonard Cohen – The Jungle Line

Jazzgrootheid Herbie Hancock vulde in 2007 zelfs een volledig album met Joni Mitchell-covers, waarbij hij hulp kreeg van o.a. Tina Turner, Norah Jones en Joni zelf. Ook haar landgenoot Leonard Cohen leende zijn kenmerkende stem aan River: The Joni Letters, waarmee het oorspronkelijk nogal experimentele The Jungle Line (afkomstig van The Hissing Of Summer Lawns, 1975) een prachtige spoken word-bewerking kreeg. De combinatie van Cohens loodzware stemgeluid en Hancocks sfeervolle pianospel doet je betreuren dat de twee heren nooit samen een heel album hebben opgenomen. [DvdG]

Lana Del Rey – For Free

We spraken Weyes Blood al eerder over haar liefde voor Joni Mitchell in LFL100, maar samen met Zella Day en Lana Del Rey nam ze voor een recent album van de laatstgenoemde (Chemtrails Over The Country Club) een mooie cover op van For Free. Het is duidelijk dat de jonge vrouwen fan zijn van de legende die hen ongetwijfeld alle drie inspireerde. Hun versie is trouw aan het origineel, maar dan met wonderschone harmoniezang. [EdG]

Eervolle vermelding:

James Blake – A Case Of You, The Byrds – For Free, Neil Diamond – Chelsea Morning, Fairport Convention – Eastern Rain, Chaka Khan – The Hissing Of Summer Lawns, Annie Lennox – Ladies Of The Canyon, Matthews Southern Comfort – Woodstock, Linda Ronstadt – River, Sufjan Stevens – Free Man In Paris, The Supremes – All I Want

Foto: Joel Bernstein/Warner

