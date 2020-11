Motörhead – Ace Of Spades (Deluxe Box Set)

Het is nauwelijks te bevatten, maar er was een tijd dat het intimiderende trio dat Motörhead heette zonder al te veel moeite de Britse hitlijsten binnenwandelde. Op de vleugels van de opgeleefde Britse metalscene reikte dit vierde album tot een vierde plaats in de nationale albumlijst. De single Ace Of Space werd zowaar ook een hit. De basis voor dit onwaarschijnlijke succes werd gelegd door de albums Overkill en Bomber, allebei(!) uit 1979. Motörhead had daarop de eigen sound gekristalliseerd: harde, rauwe rock met een hoofdrol voor de rasperige stem en de grommende baspartijen van bandleider Ian ‘Lemmy’ Kilmister. Ace Of Spades bouwde daarop verder, alleen werd er iets meer aandacht besteed aan de productie, overigens zonder het karakteristieke geluid geweld aan te doen. In combinatie met absolute topsongs als Ace Of Spades, Love Me Like A Reptile, Live To Win en The Chase Is Better Than The Catch leverde het een instant klassieker op. De beste plaat die Motörhead zou maken, wat Lemmy daar later zelf ook van zou vinden. Vorig jaar werden al luxe versies van Overkill en Bomber uitgebracht, dit jaar is het dus de beurt aan Ace Of Spades. Voor het oorspronkelijke album is gebruik gemaakt van de originele analoge mastertapes. Hoe furieus de band destijds live klonk, laten de registraties van optredens in New Orleans en Dublin horen. De geluidskwaliteit is uitstekend, wat bepaald geen vanzelfsprekendheid is bij dit soort boxsets. Maar er is meer, veel meer. Zoals nog een dubbelalbum met B-kantjes en alternatieve versies van songs, een ep met demo’s en een dvd met concert- en tv-registraties uit de periode 1980 en 1981. Voor de meer visueel ingestelden onder de Motörhead-bangers is er een mooie replica van een tourboek en een kleurrijke comic. In stijl met de titel van het album bevat het pakket daarnaast een handvol dobbelstenen. En dat alles verpakt in een stijlvol vormgegeven box. Een veertigjarige jubileumversie die deze klassieker waardig is.