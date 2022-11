RSD Black Friday: tien interessante releases

Record Store Day staat weer voor de deur: de wereldwijde feestdag ter ere van het fysieke muziekproduct en de onafhankelijke platenzaak. Op 25 november vindt de Black Friday-editie plaats. Niet alleen kun je platen met fikse korting kopen, ook verschijnen exclusieve releases die speciaal op deze dag verkrijgbaar zijn. Denk daarbij aan nieuwe albums, remixes, gekleurd vinyl en nooit eerder uitgebrachte pareltjes. In het hele land zijn er bovendien instore optredens. Er zijn stapels verleidelijke titels om te ontdekken, maar we hebben tien van de meest interessante releases geselecteerd die je niet mag missen!

Ringo Starr & His All-Starr Band – Live At The Greek Theater 2019

Voor de echte Beatle-‘maniacs’ is dit live-album van de rock-supergroup Ringo Starr & His All-Starr Band een musthave. Op het album staan Beatles-hits als I Wanna Be Your Man en Yellow Submarine. De show werd opgenomen in oktober 2019 in het iconische Greek Theatre in Los Angeles met grootheden als Gregg Rolie (Santana), Steve Lukather (Toto), Hamish Stuart (Average White Band), Colin Hay (Men At Work). Joe Walsh (Eagles) en Nils Lofgren (The E Street Band) als special guests. Voor het eerst wordt deze dubbel-lp uitgebracht op zwart vinyl.

De Dijk – Stand Van De Maan

Nadat de Amsterdamse rockband De Dijk bekendmaakte te stoppen, lijkt de groep populairder dan ooit. Een goed moment om het negende studioalbum De Stand Van De Maan opnieuw uit te brengen. De plaat bevat de hits Laat Het Vanavond Gebeuren en Heb Je Het Hart. De plaat is beschikbaar in een gelimiteerde oplage van duizend individueel genummerde exemplaren op geelgekleurd vinyl

Willie Nelson – Live At Budokan

In 1984 gaf countrylegende Willie Nelson voor het eerst een aantal shows in Japan. Hij trapte zijn tournee af in de legendarische Budokan-vechtsporthal in Tokio, waar eerder The Beatles, Pink Floyd en Bob Dylan optraden. Het concert werd opgenomen en alleen als laserdisc uitgebracht in Japan, maar de video of audio is nooit eerder uitgebracht buiten Japan. Tot deze Record Store Day-editie, dus. Voor het eerst is deze live-lp exclusief verkrijgbaar. Het album bevat 27 nummers, met hits als Me And Bobby McGee, Georgia On My Mind en On The Road Again.

The Cure – Wish

Het negende studioalbum van de Britse newwave-band The Cure wordt naast Disintegration en Three Imaginary Boys gezien als een van de meest invloedrijke albums van de groep. De plaat wordt uitgebracht als dubbele picture discs en bevat de hits High, Friday I’m In Love en A Letter To Elise. Het album is geremasterd door Robert Smith en Miles Showell van Abbey Road Studios.

Motörhead – The Lost Tapes Vol. 3

Deze Motörhead-show van de We Are Motörhead-tour is een live-album dat werd opgenomen in Malmö. The Lost Tapes Vol. 3 is onderdeel van een serie onuitgebrachte concerten van de band. Eerder dit jaar kwam Vol. 2 beschikbaar als digitale release. Het bijzondere van deze release is dat er weinig lawaai van het publiek te horen is en dat is ideaal voor de vinylliefhebbers die puur willen genieten van de muziek. Want zeg nou zelf: wie wordt er nu vrolijk van geroezemoes uit het publiek terwijl je luistert naar een live-album? The Lost Tapes Vol. 3 wordt voor het eerst uitgebracht op groen vinyl met een gelimiteerde oplage van 2600 exemplaren.

Dream Widow (Foo Fighters) – Dream Widow

Begin dit jaar bliezen de bandleden van Foo Fighters hun acteercarrière een nieuw leven in met de film Studio 666. In deze horrorkomedie nemen ze een nieuw album op in een ‘haunted house’, dezelfde plek waar de fictieve metalband Dream Widow ook een plaat opnam. Onder deze naam brengt Foo Fighters een nieuw deathmetal-album uit. Deze gelimiteerde pressing bevat een collectie van acht nummers en is verkrijgbaar op zwart vinyl.

Iggy Pop – Après

Après is Iggy Pops zestiende studioalbum en wordt voor het eerst uitgebracht in Europa. De plaat staat vol met Frans- en Engelstalige covers van verschillend crooners, zoals Serge Gainsbourg, Édith Piaf en Frank Sinatra. The Godfather Of Punk heeft eerder geëxperimenteerd met blues, indie en elektronische muziek, en weet het publiek opnieuw te verrassen met deze jazzstandards. Het album is eerder uitgebracht in de Verenigde Staten, maar momenteel niet meer verkrijgbaar. Het ideale moment om deze bijzondere release op cd en vinyl te bemachtigen.

Jaco Pastorius – Truth, Liberty & Soul

Op verzoek van vele audiofielen/vinylliefhebbers wordt het album Truth, Liberty & Soul – Live In NYC: The Complete 1982 NPR Jazz Alive van Jaco Pastorius opnieuw uitgebracht. Op deze opnames – gemaakt in Avery Fisher Hall in New York City in 1982, als onderdeel van George Wein’s Kool Jazz Festival – leidt Pastorius een 22-koppige bigband met de beste jazzmuzikanten uit die tijd, zoals de Vlaamse Toots Thielemans. De opname is gemasterd door de legendarische Kevin Gray bij Cohearent Audio op drie lp’s en is gelimiteerd tot tweeduizend exemplaren.

Fountains Of Wayne – Traffic And Weather

Het vijfde studioalbum van de Amerikaanse rockband Fountains Of Wayne is een van de meest gewilde platen van deze RSD-editie. Voorheen is de plaat enkel verschenen op cd en cassette, dus voor de echte vinylliefhebbers is dit de uitgelezen kans om ‘m te bemachtigen op vinyl. Ondanks dat het album geen commercieel succes heeft gekend, vergelijkbaar met Welcome Interstate Managers (2003), is deze opvolger uit 2007 voor de echte fans zeker de moeite waard. In plaats het standaard zwarte vinyl is deze uitgave gedrukt op een goud-zwart ‘swirl vinyl’, gelimiteerd tot vierduizend exemplaren.

Jimi Hendrix – Burning Desire

Ik hoor u denken: alweer een Jimi Hendrix-release op Record Store Day? Herkenbaar. Er gaat geen RSD voorbij zonder nieuwe Hendrix-release. Maar ondanks de hoeveelheid Hendrix-lp’s is dit er wel een om naar uit te kijken. Op de studio-opnames is te horen hoe de destijds nieuwe nummers van de gitarist, zoals Ezy Rider, Cherokee Mist en Burning Desire, tot stand zijn gekomen. Voor het eerst is deze dubbelaar beschikbaar op lp, gedrukt door het alom geprezen Quality Record Pressings op oranje en rood vinyl. Voor de echte audiofielen is deze release niet te missen.

De volledige RSD Black Friday releaselijst is te vinden op de Record Store Day-website.