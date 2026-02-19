Mumford & Sons – Prizefighter (recensie)

De gouden aanraking van producer Aaron Dessner is direct voelbaar op het nieuwe album van Mumford & Sons

Het is nog geen jaar geleden dat de band rond Marcus Mumford het album Rushmore afleverde, toen het eerste in zeven jaar. Tegen de verwachtingen in is daar nu alweer een opvolger, die de band in slechts tien dagen bij elkaar schreef. Zesde plaat Prizefighter doet in grote lijnen hetzelfde als Rushmere: een terugkeer naar de basis van Mumford & Sons, gewapend met niet veel meer dan akoestische gitaar, banjo en contrabas. Maar waar de folkrevivalsound op Rushmere klonk als een triomfantelijke zegeronde, is de toon van Prizefighter veel ingetogener.

De gouden aanraking van Aaron Dessner als producer is direct voelbaar en de warme delivery van Mumford, zelfs wanneer de teksten zich wat vaak herhalen, is meeslepend mooi – in het bijzonder in het prachtig opgebouwde Badlands en de zeer uitgeklede titelsong. Ook de bijdrage van countryzanger Chris Stapleton in opener Here is zeer aangenaam. Eigenlijk is het enige dat Prizefighter tot winnaar had kunnen verheffen, een beetje lol of losbandigheid tussen de ballads door.

Bekijk hier meer cd-recensies van Lust For Life. Meer lezen over Mumford & Sons? In de volgende editie (LFL159) lees je een interview met de band over Prizefighter!