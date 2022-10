Nits – Neon (recensie)

Neon is een prachtige toevoeging aan het unieke oeuvre van Nits

Nits is als een fietser die op een typisch Hollandse dijk een straffe tegenwind trotseert. Zoals bekend zal zijn, verloor Nits afgelopen jaar door een brand de studio inclusief het archief en instrumentarium. Stoppen was geen optie, Neon was bovendien al opgenomen. Het is een album waarop alle charmes aanwezig zijn die het werk van de band al decennia zo onweerstaanbaar maken: de subtiele melodieën, abstracte teksten en het transparante geluid.

De geïmproviseerde aanpak leverde liedjes op die soms een paar keer beluisterd moeten worden, voordat je toch weer bezwijkt voor de koortjes, geluidjes en wendingen. Zoals met het dartele Sunday Painter. Of Lina Bo Bardi, waar zowaar een fluitje in klinkt. De stem en gitaar van Henk Hofstede, de toetsenpartijen (en zang) van Robert Jan Stips en het arsenaal aan percussie van Rob Kloet vormt nog altijd een geweldig op elkaar ingespeelde combinatie. Neon is daarmee een prachtige toevoeging aan het indrukwekkende en vooral unieke oeuvre van de band. We mogen dus blij zijn dat ze nog een tijdje voort blijven trappen, op die Hollandse dijk.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Nits? In Lust For Life 124 vind je een interview met de band over Neon!