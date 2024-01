NITS – Tree House Fire (recensie)

De nieuwe ep van NITS bewijst maar weer eens: in moeilijke tijden komt goede kunst naar boven

“On the 16th of May 2022 our studio De Werf burned down to the ground. The fire took everything. The fire gave us this album.” De Werf was niet enkel een studio voor NITS: het was tevens repetitiehok, opslagruimte, clubhuis en nog heel veel meer. Een enorme klap dus, maar wat meteen duidelijk was: de mannen van NITS zijn niet de personen om dan maar het bijltje erbij neer te gooien.

Tree House Fire bevat zes tracks geïnspireerd op de gebeurtenissen en dat bewijst maar weer eens: in moeilijke tijden komt goede kunst naar boven. Het geluid dat de band op zijn vorige drie albums liet horen, krijgt op deze nieuwe ep een extra melancholieke lading, zonder daarbij in zelfmedelijden te verzanden. Hoe een nieuweling van NITS zonder de brand geklonken had, is slechts giswerk. Maar de impact die Tree House Fire heeft, had er hoogstwaarschijnlijk niet ingezeten. En dat is een even troostrijke als wrange gedachte.

