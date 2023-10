Prince & The New Power Generation – Diamonds And Pearls: Super Deluxe Edition (recensie)

Het hoge niveau van de Prince-heruitgaven wordt vastgehouden met Diamonds And Pearls

In de achterliggende jaren werd het roemruchte archief van Prince al overhoop gehaald voor super deluxe-versies van albums als 1999, Purple Rain en Sign O’ The Times. Wat betreft samenstelling, vormgeving en algehele kwaliteit zetten ze een torenhoge standaard. Die lijn wordt voortgezet met de boxversie van Diamonds And Pearls, het album dat oorspronkelijk in 1991 uitkwam. De meest luxe uitvoering behelst zeven cd’s of twaalf lp’s plus een blu-ray en bevat vanzelfsprekend o.a. een geremasterde versie van de oorspronkelijke plaat. Nog altijd is het een prima werkstuk met bijvoorbeeld Cream, Gett Off, Money Don’t Matter 2 Night en het lichtvoetige titelnummer.

Spartaanse kaalheid

De hoeveelheid extra’s is werkelijk overweldigend. Liefst 33 tracks zagen nooit eerder het licht. Zoals – voor zover ik weet – de originele Prince-versie van Martika’s Kitchen, dat in 1991 opgenomen werd door zangeres Martika. Of een werkelijk prachtige vroege uitvoering van Live 4 Love. Online hebben ook veel fans van Prince al opgetogen gereageerd op de aanwezigheid van een bijna tien minuten durende mix van Gett Off – in z’n Spartaanse kaalheid nog meer funky dan de albumversie. We krabben dan nog steeds alleen maar aan de oppervlakte.

Nothing Compares 2 U

Zo is er ook nog de registratie van een geweldig optreden in de Glam Slam in Minneapolis, een opwarmer voor de wereldtour in de eigen club van Prince. Een van de topnummers is zijn eigen versie van Nothing Compares 2 U, met veel gevoel gezongen met Rosie Gaines. Ook interessant: de intense show ter gelegenheid van de Special Olympics die te vinden is op de blu-ray, waarop daarnaast o.a. alle destijds verschenen clips staan. Uiteraard bevat de box ook weer een uitputtend boek. Het hoge niveau van de Prince-heruitgaven wordt vooralsnog vastgehouden.

