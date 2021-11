Recensie ABBA – Voyage

Voyage doet wat betreft songs, sound en arrangementen niet onder voor de klassieke ABBA-platen

Het hing al een paar jaar in de lucht dat ABBA ‘iets’ ging doen en inderdaad: begin september werd de wereld verrast met de aankondiging dat het kwartet een volledig nieuw album uit zou brengen: Voyage, ook de titel van de digitale show die volgend jaar in Londen gaat draaien. In de aanloop verschenen al drie singles. De prachtige bombast van I Still Have Faith In You liet horen dat Benny Andersson en Björn Ulvaeus het schrijven van een perfecte popsong niet verleerd zijn, net zoals de stemmen van Agnetha Fältskog en Anni-Frid Lyngstad nog altijd prachtig bij elkaar passen.

Voyage biedt dezelfde variatie als de verre voorgangers. When You Danced With Me is een opgewekt popliedje met folkinvloeden; een sterk contrast met I Can Be That Woman, een droeve ballad over een wankele relatie. Don’t Shut Me Down is vlotte Europop in de traditie van Dancing Queen, terwijl het afsluitende Ode To Freedom de gedragen ballad I Have A Dream in herinnering roept. Het pittige Just A Notion is deels eind jaren zeventig opgenomen, wat vooral terug te horen is in de zang.

Hoewel er soms echte drums en gitaren opduiken, klinkt veel muziek heel elektronisch. Slechts een kleine kanttekening bij een album dat wat betreft songs, sound en arrangementen niet onderdoet voor de klassieke ABBA-platen. Na veertig jaar is dat niets minder dan een wonder.

