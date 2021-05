15 songs die niet werden gezongen door leadzangers

Het pakt lang niet altijd goed uit: bands die al een goede leadvocalist hebben, maar waarbij andere leden ook zo nodig eens een nummertje moeten zingen. Er zijn echter ook voorbeelden daarvan die juist in het voordeel van de groep werkten – en in sommige gevallen zelfs hun grootste hit opleverden! Zo hebben de zangers van de 15 onderstaande prachtsongs zichzelf bepaald niet overschat toen zij de microfoon tijdelijk overnamen van hun frontmannen… Hierbij 15 songs die niet werden gezongen door de leadzangers.

15. Muse – Liquid State

Bassist Chris Wolstenholme mocht eerder wel eens wat achtergrondzang bijdragen aan een nummer van Muse, maar pas op het zesde studioalbum The 2nd Law (2012) verzorgde hij voor het eerst de leadzang. Dat deed hij maar meteen op twee songs: Save Me en Liquid State, beide ook door de viersnarenplukker geschreven en verhalend over zijn worsteling met alcoholisme. Wat meteen opvalt, is hoe bepalend het nasale gesnerp (met alle respect) van Matt Bellamy normaliter is voor het Muse-geluid – vooral het overigens uitstekende Liquid State had met een beetje fantasie ook een recente Foo Fighters-hit kunnen zijn. [MC]

14. The Rolling Stones – Before They Make Me Run

Op het eerste gezicht een vrolijk uptempo nummer, maar wie goed luistert beseft dat Before They Make Me Run (van het album Some Girls uit 1978) een verontschuldiging is van gitarist Keith Richards voor zijn overmatige drank- en drugsmisbruik: ‘Gonna find my way to heaven, ‘cause I did my time in hell’. Tegen alle logica in leeft, rockt en rollt Richards nog altijd en hoewel hij onsterfelijk lijkt, is het te hopen dat de hemelpoorten dit nummer ook hebben gehoord. [JE]

13. The White Stripes – In The Cold, Cold Night

In het zes langspelers tellende oeuvre van garagebluesrockgrootheid The White Stripes mocht drummer Meg White vier keer de microfoon overnemen van haar bandgenoot en ‘broer’ (lees: ex-echtgenoot) Jack White – en daarvan maakt In The Cold, Cold Night toch wel de meeste indruk. Het is een creepy maar welkom rustpuntje op succesplaat Elephant (met o.a. de hit Seven Nation Army), een album dat verder vooral gedomineerd wordt door Jacks manie en zijn energieke gitaarspel. [MC]

12. The Kinks – Strangers

Ray Davies is natuurlijk verantwoordelijk voor bijna alle Kinks-klassiekers, maar ook zijn broer Dave zong geweldige nummers bij de band. Af en toe bewees de gitarist zelfs over een niet te onderschatten schrijftalent te beschikken, waarvan het bekendste voorbeeld wellicht Death Of A Clown is. Het minstens zo sterke Strangers uit 1970 schreef Dave over een oude schoolvriend met wie hij een band zou vormen, maar de tekst zou net zo goed op zijn samenwerking met broer Ray kunnen slaan: ‘We are not two, we are one’. [DvdG]

11. ABBA – Does Your Mother Know

Waar ABBA meestal de focus legde op vrouwelijke zang met begeleiding van mannenstemmen, werden de rollen op Does Your Mother Know omgedraaid: de lead wordt gezongen door Björn Ulvaeus. De song, afkomstig van het album Voulez-Vous, heeft een vrij dubieuze tekst – weet je moeder wel dat je op stap bent, meisje? – maar is desondanks een heerlijk nummer met een swingend rockabilly-achtig refrein. [EdG]

10. U2 – Numb

Eigenlijk is het een beetje valsspelen dat Numb in dit lijstje staat, want om het vier minuten lange gemompel van gitarist The Edge onder de noemer ‘zingen’ te scharen… Flauw natuurlijk, maar dat Numb een apart nummer is, is zeker. Inderdaad wegens het grotendeels afwezig zijn van Bono – hij piept alleen een beetje mee op het eind – maar ook muzikaal (op de grens van experimentele rock en industrial) slaat de band een nieuwe richting in. En dan hebben we het nog niet over de maffe videoclip gehad, die samen te vatten is als: The Edge zit op een stoel en krijgt allerlei lichaamsdelen van mensen in z’n gezicht. En dit was dus de eerste single(!) van het album Zooropa! Stiekem is het wel bijzonder jammer dat U2 zich niet meer aan dit soort experimenten waagt. [MC]

9. Guns N’ Roses – 14 Years

Axl Rose en gitarist Izzy Stradlin vormden een uitstekend songwritersteam, getuige onder meer de Guns N’ Roses-klassiekers You Could Be Mine en Don’t Cry. Ook 14 Years, met leadzang van Izzy en slechts een beetje vocale hulp van Axl, werd door het duo geschreven en zou volgens sommige fans over de vriendschap tussen de twee gaan: ‘It’s been 14 years of silence, it’s been 14 years of pain/It’s been 14 years that are gone forever and I’ll never have again’. Maar uiteraard zouden Axl en Izzy het hier ook gewoon over een mislukt huwelijk kunnen hebben. [DvdG]

8. Queen – I’m In Love With My Car

Op de vroegere Queen-albums zongen Roger Taylor en Brian May ieder een of twee van hun zelfgeschreven songs, maar later werd dat steeds vaker aan Freddie Mercury overgelaten. Want zoals Taylor zelf eens vertelde in Lust For Life: “Als je Freddie als zanger hebt, slaat het nergens op om zelf te gaan zingen.” De drummer leverde met I’m In Love With My Car echter wel een van Queens beste hardrocksongs. Deze ultieme liefdesverklaring aan een voertuig volgt op A Night At The Opera na het vrolijke Lazing On A Sunday Afternoon – een prachtig contrast. [DvdG]

7. The Allman Brothers Band – Ramblin’ Man

Aanvankelijk was Gregg Allman duidelijk de enige leadvocalist van The Allman Brothers Band, maar vanaf de dubbel-lp Eat A Peach (1972) nam ook gitarist Dickey Betts steeds vaker zangpartijen voor zijn rekening. Het door hemzelf geschreven Ramblin’ Man geldt niet direct als het meest representatieve nummer voor de legendarische bluesrockgroep, want Ramblin’ Man is een puur countrylied dat zo van een Flying Burrito Brothers-album getrokken had kunnen zijn. De single werd hoe dan ook de grootste hit voor de Allmans in Amerika. [DvdG]

6. The Cars – Drive

Heartbeat City, het vijfde album van The Cars, betekende voor de Amerikaanse band een terugkeer naar het succes van het titelloze debuut. En dat was niet in de laatste plaats te danken aan de hitsingle Drive, die gezongen werd door bassist Benjamin Orr. De AOR-ballad werd vooral geprezen om de combinatie van oprechte gevoelige teksten en elektronische soundscapes. [EdG]

5. Blur – Coffee & TV

Tijdens de opnames van het album 13, waar de song Coffee & TV op staat, waren de onderlinge verhoudingen tussen de Blur-leden gespannen. Gitarist Graham Coxon verliet de band dan ook (tijdelijk) nadat het album uitkwam. Maar vóór die tijd nam hij wel de zang van wat een van Blurs bekendste songs zou worden voor zijn rekening. Coffee & TV is een poppy Britpopsong zoals alleen Blur die kan maken en Coxons zang past er perfect bij. [EdG]

4. Faces – Ooh La La

Vrouwen zijn onmogelijk, zo waarschuwde een opa zijn kleinzoon (‘They’ll trap you, then they use you/Before you even know’). Het bleek de passende inspiratie voor het fantastische nummer Ooh La La, afkomstig van de gelijknamige en laatste plaat van Faces uit 1973. Waar normaliter Rod Stewart zijn stem liet horen, mocht Ronnie Wood (later gitarist van The Rolling Stones) het ook eens proberen op Ooh La La. En hoe! Volgens mijn bescheiden mening is Ooh La La een van de beste nummers ooit gemaakt. Wood weet inmiddels wat hij als jonge hartenbreker had willen weten, want hij is sinds 2012 gelukkig met zijn 31 jaar jongere, derde vrouw Sally. [JE]

3. Golden Earring – Another 45 Miles

Radar Love mag dan meermaals zijn verkozen tot een van de beste roadtrip-nummers in binnen- en buitenland, Another 45 Miles doet het ook bijzonder goed meeschreeuwend achter het stuur. Gitarist George Kooymans schreef het nummer na twee succesvolle tournees van de band in de VS en gaat, zoals te voorzien, over een man die niet kan wachten tot hij weer thuis is bij zijn gezin. [JE]

2. Oasis – Don’t Look Back In Anger

Iedereen die zegt dat Wonderwall het ultieme Oasis-nummer is, moet een tik op de neus krijgen – en dat geldt zelfs voor hen die beweren dat (het overigens briljante) Live Forever die eretitel verdient. Don’t Look Back In Anger is namelijk de beste stadionmeebruller die gitarist Noel Gallagher ooit schreef. Bovendien heeft het hooguit een beetje van Lennons Imagine gejatte werkstukje ook meer dan 25 jaar na de oorspronkelijke release nog helemaal niks van zijn kracht verloren, in tegenstelling tot sopballad Wonderwall. Des te lulliger dus voor zanger Liam Gallagher dat Noel besloot Don’t Look Back In Anger zelf in te zingen, in plaats van het aan zijn snerende broertje over te laten. Maar goed, die twee gunnen elkaar sowieso het licht in de ogen niet, dus ergens is het niet meer dan logisch… [MC]

1. Blue Öyster Cult – (Don’t Fear) The Reaper

Veel luisteraars dachten verontwaardigd dat de Amerikaanse rockband hen in 1976 opriep zelfmoord te plegen. Totaal gestoord, volgens de zanger en schrijver – en normaliter de gitarist van de band – Donald Roeser (of Buck Dharma), want (Don’t Fear) The Reaper is een liefdesliedje. Op het eerste gezicht weinig romantisch – ik weet niet hoe vaak jij je geliefde sussend toespreekt vooral niet bang te zijn voor de dood – maar het werd wel de grootste hit van de band ooit. [JE]

15 songs die niet werden gezongen door de zanger: eervolle vermelding



Aerosmith – Walk On Down (gezongen door Joe Perry), The Beach Boys – Sail On, Sailor (gezongen door Blondie Chaplin), The Beatles – Octopus’s Garden (gezongen door Ringo Starr), Black Sabbath – It’s Alright (gezongen door Bill Ward), The Clash – The Guns Of Brixton (gezongen door Paul Simonon), Foreigner – Starrider (gezongen door Mick Jones), Heart – These Dreams (gezongen door Nancy Wilson), KISS – Beth (gezongen door Peter Criss), Night Ranger – Sister Christian (gezongen door Kelly Keagy), Nirvana – Marigold (gezongen door Dave Grohl), Pink Floyd – Remember A Day (gezongen door Richard Wright), Squeeze – Tempted (gezongen door Paul Carrack), Weezer – Thought I Knew (gezongen door Brian Bell), The Who – Boris The Spider (gezongen door John Entwistle), ZZ Top – Tush (gezongen door Dusty Hill)