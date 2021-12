Recensie Behemoth – In Absentia Dei

Een perfecte alternatieve best of-compilatie van deze metalgiganten

Zelfs godslasterende boosneuzen hebben behoorlijk wat last van die vermaledijde COVID-ellende, maar het Poolse extreme metalgezelschap Behemoth maakte er in de herfst van 2020 maar het beste van. In een verlaten kerk – waar anders? – op het Poolse platteland gaf de internationaal gelauwerde band een concert voor precies nul toeschouwers, dat wereldwijd via een streamingservice te zien was.

De reacties waren destijds terecht laaiend enthousiast, want als je nu naar de registratie van het optreden luistert, valt op hoe strak en intens er gemusiceerd werd. Bezoekers of geen bezoekers, opperkrijser Nergal en de zijnen gaven alles. Het geluid is kraakhelder (mag dat eigenlijk wel van Satan?), de setlist alomvattend (van From The Pagan Vastlands van het debuutalbum Sventevith uit 1995 tot de van de meest recente ep A Forest afkomstige opener Evoe) en het arrogante gelul van Nergal tussen de nummers door is stiekem ook gewoon hilarisch.

Het blijft wel gek om totaal geen publiek te horen op een liveplaat, maar los daarvan mag je In Absentia Dei gerust zien als een perfecte alternatieve best of-compilatie van deze metalgiganten.

