Recensie Black Country, New Road – Ants From Up There

Twee wereldplaten in 364 dagen: Black Country, New Road flikt het

For The First Time van Black Country, New Road was voor mij een van de grootste positieve muzikale verrassingen van 2021. De afwisselend dromerige en maniakale mix van mathrock, postpunk, klezmer, jazz en postrock op het debuutalbum van dit Britse septet bleek even verslavend en meeslepend als ingenieus en op het randje van irritant – en ik heb die plaat werkelijk helemaal grijsgedraaid, tot frustratie van iedereen die zich in mijn omgeving wenste te bevinden. Des te fijner dus, voor mij althans, dat er minder dan een jaar later deze opvolger is. En wat blijkt: de zeven mafketels hebben hun muzikale horizonten nog weten te verbreden ook.

De heerlijke eerste single Chaos Space Marine is korter en iets toegankelijker dan al het eerdere materiaal (denk Arcade Fire meets Sufjan Stevens aan de lsd), het relatief ingetogen Concorde is niets minder dan bloedmooi en de supertraag naar een geweldig crescendo opbouwende, twaalf minuten klokkende afsluiter Basketball Shoes zou niet misstaan op een best of-compilatie van Sigur Rós.

Als geheel klinkt Ants From Up There iets meer gepolijst, subtieler en verfijnder dan het debuut, maar de licht hysterische zang van Isaac Wood (die vlak voor de release helaas bekendmaakte de band te verlaten) en de gekke tempo-, melodie- en sfeerwisselingen zorgen ervoor dat je als luisteraar nooit achterover kunt leunen – wie weet wat die pipo’s nu weer richting je trommelvliezen slingeren. Twee wereldplaten in 364 dagen: BC, NR flikt het. Extreem knap.

