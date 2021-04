Recensie Cactus – Tightrope

Carmine Appice van Cactus mept er vitaal op los op Tightrope

Zanger Rusty Day kwam in 1982 om in een regen van kogels. Gitarist Jim McCarty (niet te verwarren met de gelijknamige Yardbirds-drummer) haakte in 2017 af wegens gezondheidsproblemen. Bassist Tim Bogert overleed eerder dit jaar aan de gevolgen van kanker. Van de klassieke Cactus-bezetting resteert anno 2021 dus nog maar weinig. Oprichter Carmine Appice wilde het verhaal echter nog niet afsluiten en verzamelde een nieuwe club muzikanten om zich heen. De 74-jarige Amerikaan, al sinds zijn tijd bij Vanilla Fudge een van de meest gerespecteerde rockdrummers op aarde, blijft de ware ster van de band. Hij mept er vitaal op los in prikkelende songs als All Shook Up, het puike bluesnummer Poison In Paradise en het naar The Jeff Beck Group knipogende Preaching Woman Man Blues.

Cactus waagt zich zelfs aan een heus progepos (Suite 1 & 2: Everlong, All The Madmen), dat begin jaren zeventig moeiteloos op een Uriah Heep-album had gepast. Deze nieuwe incarnatie mist misschien het herkenbare geluid van weleer – ook al doet Jim McCarty toch nog even mee als gastartiest – maar geen moment bekruipt je het gevoel naar een groep mannen op leeftijd te luisteren. Zeker niet als je deze heavy cover van Papa Was A Rolling Stone hoort – geen gekke keuze, aangezien nieuwe gitarist/zanger Paul Warren ook op het origineel speelde. Klasse!

Genoten van deze recensie van Cactus – Tightrope en wil je meer recensies lezen? Bestel hier de nieuwste editie van Lust For Life!