Recensie Gov’t Mule – Heavy Load Blues

Warren Haynes en zijn Gov’t Mule zetten de blues helemaal naar hun hand

Gitarist/zanger Warren Haynes heeft het spelen van de blues helemaal in zijn vingers. Het verbaast me dan ook dat hij nog nooit eerder een pure bluesplaat heeft gemaakt. Zijn aanleg voor dit genre viel me al op toen ik hem in 1983 op zag treden met David Allan Coe, de enfant terrible van de outlaw countrymuziek. Ik hoorde toen al een grootsheid in zijn spel die een belofte voor de toekomst inhield. En inderdaad, in zijn latere jaren met The Allman Brothers Band en zijn eigen Gov’t Mule zou Haynes zich als gitarist, zanger en liedjesschrijver helemaal waarmaken. Maar de pure bluesplaat bleef uit. Tot deze herfst dus.

Samen met zijn maten van Gov’t Mule dook Haynes de studio in en maakte alsnog een dijk van een plaat met bluescovers. Of het nou om akoestische plattelandsblues of de elektrisch versterkte grote stadsvariant gaat, Haynes en Gov’t Mule weten de blues helemaal naar hun hand te zetten. En daarmee de houdbaarheid van dit genre voor onbepaalde tijd te verlengen.

