Recensie Jackson Browne – Downhill From Everywhere

Jackson Browne biedt hoop met warmbloedige muziek en teksten vol wijsheid

Op het eerste gezicht is de titel van het nieuwe album van Jackson Browne wel erg somber. Duikelen we echt met z’n allen de afgrond in? Downhill From Everywhere blijkt echter vooral te slaan op de immense hoeveelheid plastic die we als wereldbevolking gebruiken en waarvan een aanzienlijk deel uiteindelijk in de zeeën en oceanen terechtkomt. Nog altijd een ernstig probleem natuurlijk, maar het vijftiende album biedt wel degelijk hoop. Zo zijn The Dreamer, Love Is Love en A Human Touch oproepen tot menselijkheid: het antwoord op veel van onze problemen.

Browne zingt de teksten met een stem die sinds de jaren zeventig nauwelijks aan soepelheid heeft ingeboet. Zoals ook zijn ingetogen mix van folk, country en rock nog niets van zijn charme verloren heeft. Het is onrealistisch om te verwachten dat hij op zijn 72ste het niveau van zijn klassieke werk evenaart, maar hij komt in diverse nummers toch verdraaid dichtbij: van het pittig rockende titelnummer tot het Latin-achtige, deels in het Spaans gezongen The Dreamer. In dat laatste nummer vormen Chavonne Stewart en Alethea Mills ook nog eens een heerlijk koortje.

Warmbloedige muziek en teksten vol wijsheid. We hebben een artiest als Jackson Browne harder dan ooit nodig.

Genoten van deze recensie? Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Een uitgebreid interview met Jackson Browne lees je in LFL112, nu verkrijgbaar in de winkel en via onze webshop!