Recensie Kayak – Out Of This World

Kayak bestaat bijna vijf decennia en is na een rustpauze die gedwongen ingelast werd vanwege een hartinfarct van toetsenist/songwriter Ton Scherpenzeel terug met Out Of This World. De titeltrack begint met pianospel, waarin heel slim het ‘Remember Noah wrought his ship a long, long time ago’-gedeelte uit klassieker Chance For A Lifetime is verwerkt. Het nummer is typisch Kayak, zoals ook single Mystery een schoolvoorbeeld is van de symfonische rock die we van de band kennen. Bassist Kristoffer Gildenlöw en drummer Hans Eijkenaar vormen de basis waaraan de op het album excellerende Marcel Singor een riff toevoegt zoals voormalig gitarist Johan Slager ze in de jaren zeventig speelde. De keyboards van Scherpenzeel en de stem van Bart Schwertmann maken de sound compleet.

Natuurlijk mag een mooi instrumentaal nummer in de vorm van Kaja niet ontbreken. Toch is niet alles voorspelbaar, want o.a. het door Singor gezongen Waiting zorgt voor afwisseling met de fraaie combinatie van pop, rock en een Bowie-achtige sound. Stonden op voorganger Seventeen nog meerdere epics, ditmaal gaat alleen A Writer’s Tale richting de tien minuten. Kayak kan volgend jaar het jubileum vieren met een uitstekende plaat in de pocket.