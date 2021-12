Recensie Paul Weller – An Orchestrated Songbook

Paul Weller-klassiekers met bloemrijke strijkarrangementen

An Orchestrated Songbook is de weerslag van het concert dat Paul Weller vorig jaar met het symfonieorkest van de Britse staatsomroep gaf. Zoals de titel al aangeeft werd voor de repertoirekeuze geput uit het ganse oeuvre van de artiest. Intrigerend dus om English Rose uit de dagen van The Jam nu met een inderdaad bloemrijk strijkarrangement te horen dat in vrij schril contrast staat met de aanzienlijk soberder versie op All Mod Cons (1978). Maar het doet de betekenis van het lied allerminst geweld aan. Integendeel, het versterkt die slechts.

Ook Still Glides The Stream, een van de indringendste nummers op Wellers laatste album Fat Pop (Volume 1), wint in deze setting nog aan emotionele zeggingskracht. Minder gelukkig is de nieuwe aankleding van de Style Council-hit My Ever Changing Moods, dat toch echt een volbloed ritmesectie vereist, al is die orkestrale proloog wel weer zeer cinematografisch verantwoord. Gastoptredens van James Morrison (geweldig) en Boy George (charmant) complementeren de set.

