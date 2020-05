Steve Earle & The Dukes – Ghosts Of West Virginia

In het venijnige It’s About Blood worden ze allemaal bij naam genoemd: de 29 mijnwerkers die in 2010 omkwamen bij een explosie in een kolenmijn in West-Virginia. Achteraf bleek dat de eigenaren van de mijn het niet zo nauw hadden genomen met de veiligheidsregels en vervolgens die blunders in de doofpot probeerden te stoppen. Tien jaar na de ramp hoopt Steve Earle met een album rond dit thema ook luisteraars te bereiken die niet per se zijn politieke voorkeur delen. “Een van de grote gevaren is dat mensen zoals ik blijven denken dat iedereen die op Trump stemde een racist of klootzak is”, aldus de immer uitgesproken singer-songwriter. “Dan zijn we ‘fucked’, want het is simpelweg niet waar.” Op Ghosts Of West Virginia zingt Earle zijn krachtigste werk sinds de vorige keer dat hij zo’n fel statement maakte (het anti-Bush-album The Revolution Starts Now uit 2004). Verschillende nummers klinken in melodieus en tekstueel opzicht als klassieke Amerikaanse folksongs, zoals Woody Guthrie ze ooit schreef. Earle’s versleten stem, die je vooral in Black Lung de indruk geeft dat de man zelf ook een leven lang in een kolenmijn doorbracht, draagt alleen maar bij aan de zeggingskracht van bijvoorbeeld deze brute regels uit It’s About Blood: ‘Tell yourself it was an accident/Isolated incident, part of the job/Yeah? Well tell that to the families/Kids without daddies/Tell it to God’.