Supertramp – Live In Paris ’79 (recensie)

Live In Paris ’79 van Supertramp heeft absoluut bestaansrecht naast het overbekende livealbum Paris

Het oorspronkelijk in 1980 verschenen Paris van Supertramp groeide uit tot een van de klassieke live-dubbelalbums. Wel was er kritiek op de wat klinische uitvoeringen van de songs, gemopper dat ook het datzelfde jaar verschenen livealbum van Eagles ten deel viel. Maar dat terzijde. De opnames van Paris werden gemaakt tijdens Supertramps Breakfast In America-tournee, waarbij de meeste songs stamden van een show op 29 november 1979 in het Pavillon de Paris. Vanwege ruimtegebrek en ontevredenheid over de uitvoering sneuvelde wel een handvol gespeelde nummers.

In 2006 werden in de schuur van drummer Bob Siebenberg banden gevonden met beeld en geluid van de Supertramp-show van 1 december in datzelfde Pavillon de Paris. In 2012 zagen die het licht als blu-ray/dvd en dubbel-cd. Het was daarmee voor het eerst dat een compleet optreden van die tournee werd uitgebracht, dus inclusief de eerder geschrapte songs Give A Little Bit, Goodbye Stranger, Even In The Quietest Moments, Downstream, Child Of Vision en Another Man’s Woman.

Nu is er eindelijk ook een 3lp-set met datzelfde optreden. Deze release heeft absoluut bestaansrecht naast het overbekende Paris en niet alleen vanwege die extra songs. Vergeleken bij dat oorspronkelijke dubbelalbum klinkt Live In Paris ’79 minder opgepoetst (en ingedubd) en daardoor levendiger. De ambiance, met name de euforische reacties van het publiek, zijn ook beter gevangen. Minder perfectie levert zo een beter album op.

