The Jesus And Mary Chain – Glasgow Eyes (recensie)

Het nieuwe album van The Jesus And Mary Chain is net zo dwars als alle voorgangers

Het is alweer bijna veertig jaar geleden dat Psychocandy van het Schotse The Jesus And Mary Chain verscheen. En Jim en William Reid zijn ook anno 2024 nog steeds niet geslagen met wat wijlen Theo van Gogh altijd de gesel der mildheid noemde. Glasgow Eyes is dus net zo dwars als alle voorgangers, inclusief het in 2017 uitgebrachte Damage And Joy waarmee een radiostilte van bijna twintig jaar werd verbroken.

Het intro van de openingstrack Venal Joy is er duidelijk al meteen op uit om je ervan te verzekeren dat het geen gemakkelijke zit zal worden. Het behartenswaardige advies ‘Don’t piss on fre’ zullen we niettemin in acht nemen. De, uh, ambivalente houding van de heren jegens Uncle Sam wordt geventileerd in het snerend gezongen American Born. The Eagles And The Beatles biedt enige hoofdstukjes aan persoonlijke muziekbeleving door de jaren heen – met de tong in de wang en op het akkoordenschema van I Love Rock ‘N’ Roll! De frictie tussen sonische terreurtechnieken en verrassend luchtige melodietjes is ondertussen nog even vruchtbaar als op Psychocandy.

