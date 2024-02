The Last Dinner Party – Prelude To Ecstasy (recensie)

The Last Dinner Party schept op debuutalbum Prelude To Ecstasy een betoverende sprookjeswereld

De release van debuutsingle Nothing Matters in april vorig jaar deed dusdanig veel stof opwaaien dat cynici op het internet maar één verklaring konden bedenken. The Last Dinner Party zou een ‘industry plant’ zijn: (vrouwelijke) muzikanten die het nooit zouden hebben gemaakt als ze geen connecties in de muziekindustrie hadden. Niets is echter minder waar en daar zullen zelfs de meest cynische critici na dit debuut niet omheen kunnen.

De dames van The Last Dinner Party lijken rechtstreeks afkomstig te zijn uit een schilderij van Renaissance-meester Sandro Botticelli of een Jane Austen-roman en de muziek van het kwintet is niet minder expressief dan het uiterlijk vertoon. Er is heel veel om van te genieten: van het volledig instrumentale symfonische intro (Prelude To Ecstacy) en het integere On Your Side met prachtige vocale harmonieën tot de hits (Caesar On A TV Screen, Nothing Matters, Sinner), die naast vergelijkingen met Kate Bush en David Bowie zelfs de herinnering aan ABBA oproepen. The Last Dinner Party schept een betoverende sprookjeswereld waarin romantische vioolpartijen en complexe harmonieën naast verrassende hooks en gitaarsolo’s bestaan. Met Prelude To Ecstacy heeft het kwintet een van de meest spannende indie-debuutalbums in jaren uitgebracht.

