The Murder Capital – Gigi’s Recovery (recensie)

Het tweede album van The Murder Capital biedt spannende songstructuren en geslepen arrangementen

Het begint er nu op te lijken dat we écht rekening moeten gaan houden met The Murder Capital. Waar het debuutalbum When I Have Fears (2019) nog iets te zeer gebukt ging onder al te evidente schatplichtigheid aan Joy Division en Interpol (van de hoosbui in de drup, als het ware), kunnen we nu de voorzichtig aangebrachte contouren uittekenen van wat misschien op het volgende album van dit Ierse kwintet pas echt als een eigen geluid benoemd mag worden.

Gitaren en drums doen de gedachten weliswaar nog steeds met enige regelmaat naar Atrocity Exhibition van het tweede JD-album Closer uitgaan, maar zanger James McGovern is duidelijk geen karaoke-versie van Ian Curtis (meer) en de spannende songstructuren in combinatie met de geslepen arrangementen houden de aandacht meer dan vast. ‘I train my noise to feel complete’, zingt McGovern in We Had To Disappear, woorden waarmee teneur, thematiek en algehele sfeer ook meteen adequaat zijn samengevat.

