Down The Rabbit Hole 2023 (fotoverslag)

Het festival in de Groene Heuvels van Beuningen was onthoofd door de absentie van Stromae, maar Down The Rabbit Hole bood voor iedereen die zich openstelde voor wat relatief onbekende acts genoeg ruimte. Van een strakke show van The Murder Capital, Confidence Man en Jacob Banks, tot de snel rijzende sterren van nu die in binnen- (Froukje) en buitenland (Fred Again..) naam hebben gemaakt tijdens de coronaperiode. Laatstgenoemde toonde zich bovendien een waardig headliner.

Zaterdag stond in het teken van de lach. Van het ontwapende ‘overkomt dit ons echt?’ van Kids With Buns tot de stralende genieters van Altın Gün tot de glimlach van oor tot oor bij Selah Sue. Burna Boy lachte als headliner op zijn eigen verjaardag en zette vooral een heerlijk sfeervolle show neer, waarmee hij revanche nam voor zijn GelreDome-debacle enkele weken geleden.

De afsluitende zondag had voor ieder wat wils. Ghanese dans- en trommelmuziek bij Gyedu-Blay Ambolley & His Sekondi Band, rocken met de zussen van Larkin Poe, lekker stampen bij Sofi Tukker, soms licht zwijmelen bij de nimmer makkelijke Ben Howard en vrolijke indiedeuntjes van Phoenix. Paolo Nutini was een passende afsluiter, want zoals zoveel shows dit weekend was het een echte slowburner die eindigde met een dansende en zingende weide.

Down The Rabbit Hole

Gezien van 30 juni t/m 2 juli 2023

Foto’s door Anne-Marie Kok