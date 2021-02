The Pretty Reckless – Death By Rock And Roll

Platen zonder missertjes, ze zijn zeldzaam. Platen waarop een artiest of band zijn eigen geluid perfectioneert zijn nog zeldzamer. Toch komt The Pretty Reckless op ‘pas’ het vierde studioalbum om op beide vlakken heel dichtbij. Door onder andere grungeknallers, relaxte bluestracks en epische ballads af te wisselen, schotelt de band ons een grove doorsnee van de rockgeschiedenis voor – compleet met eigen sausje en talloze verwijzingen in de teksten (bijvoorbeeld Rock And Roll Heaven, dat verhaalt over een ‘great gig in the sky’). Daarnaast heeft de band in de persoon van Taylor Momsen een frontvrouw van wie de stem klinkt als een ontspoorde, kettingrokende liefdesbaby van Axl Rose en Courtney Love – met het zangtalent van Chris Cornell. Het zal de luisteraar dan ook niet verbazen dat Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden) heeft meegewerkt aan de plaat. Verder schittert gitarist Tom Morello op de single And So It Went, grijpt de groep met poprockballad 25 terug naar haar beginjaren en is Harley Darling een bloedmooi uitvaartnummer voor elke motorrijder. Nu al een van de beste rockplaten van 2021!