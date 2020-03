Therapy? – Greatest Hits: The Abbey Road Session

Het opnieuw opnemen van je oude songs wijst meestal op een acuut gebrek aan creativiteit of een flink ontwikkelde waanzin, maar de Noord-Ierse rockers van Therapy? bewijzen dat het ook anders kan. Ter ere van het dertigjarig bestaan van de band betraden zanger/gitarist Andy Cairns, bassist Michael McKeegan en drummer Neil Cooper de Abbey Road Studios om daar samen met producer Chris Sheldon twaalf Therapy?-krakers in een nieuw jasje te hijsen – een soort alternatieve best of, zo u wilt. En dat nieuwe jasje past songs als Screamager, Die Laughing (deze keer met inbreng van Manic Street Preachers-frontman James Dean Bradfield) en Trigger Inside bijzonder goed. De rauwheid van de originelen is er hier een beetje vanaf, maar daartegenover staat dat de band zelden zo strak musiceerde en Cairns is met de jaren alleen maar beter gaan zingen. Grootste ‘verrassing’ op de plaat is de nieuwe versie van Diane: in 1995 scoorde de groep zijn grootste hit met een spookachtige, in cello’s gedrenkte versie van dit Hüsker Dü-nummer, maar de 2020-uitvoering grijpt veel meer terug naar de punk van het origineel. Een prima ‘tussendoortje’ dus, want als de kwaliteit van het meest recente Therapy?-album Cleave uit 2018 iets zegt, dan is het dat Cairns en co. na dertig jaar nog lang niet klaar zijn.