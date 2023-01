Uriah Heep – Chaos & Colour (recensie)

De energie en klasse spatten van het nieuwe Uriah Heep-album af

Chaos & Colour is het vijfentwintigste studioalbum van Uriah Heep. De titel refereert aan de chaos tijdens de lockdowns en de gedachte dat muziek toen voor velen de enige kleur in hun leven was. Muziek helpt inderdaad bij pijnlijke momenten en Chaos & Colour kan zeker als medicijn werken.

Van de flitsende opener Save Me Tonight tot en met het met een Easy Livin’-ritme doorspekte Closer To Your Dreams spatten de energie en klasse ervan af. Het ruim acht minuten durende Freedom To Be Free is bijvoorbeeld een klassiek Heep-nummer waarvan je denkt dat het nog op de plank lag sinds de Demons & Wizards-sessies. En titels als Silver Sunlight, Hail The Sunrise en One Nation, One Sun spreken boekdelen. Duidelijk een fascinatie voor de zon die er in de jaren zeventig ook was.

De sound van de Britse band leunt zoals gewoonlijk op de keyboards van Phil Lanzon en vooral op de gitaar van Mick Box. De trouwe strijder laat zijn instrument scheuren alsof hij nog 25 is, terwijl er toch echt 75 kaarsjes op zijn laatste verjaardagstaart stonden. De 50th Anniversary Tour was afgelopen najaar een succes en dat zal met de nummers van Chaos & Colour op zak bij een volgende gelegenheid niet anders zijn.

Bekijk hier meer cd-recensies van muziekblad Lust For Life. Meer lezen over Uriah Heep? In Lust For Life 015 vind je een artikel over de band.