De 20 beste live-albums ooit volgens Lust For Life-lezers

In het afgelopen jaar zonder grote wereldtournees waren we extra blij dat ze er waren: de live-albums. Zelfs zonder beelden kan een echt goede concertregistratie immers de energie, het spelplezier en de sfeer in de zaal overbrengen. “Je moet echt de essentie van de opwinding van een show zien vast te leggen”, beaamde Queen-drummer Roger Taylor in LFL105. We vroegen onze lezers naar de beste live-albums ooit en uit de vele inzendingen vloeide een prachtige lijst – met enkele aangename verrassingen… Hieronder de Top 20!

20. Lou Reed – Rock ‘N’ Roll Animal (1974)

In zijn latere carrière heeft Lou Reed nooit een betere liveplaat gemaakt dan zijn eerste: Rock ‘N’ Roll Animal. Naast één track van zijn soloalbum Berlin blaast de rocker zijn oude Velvet Underground-songs nieuw leven in, ondersteund door een geweldige band. Erg sterk is de monsterlijke opener Sweet Jane, voorafgegaan door een opwindend instrumentaal intro. Op de cd-remaster staan nog twee extra uitvoeringen van Berlin-tracks.

19. Talking Heads – Stop Making Sense (1984)

De concertfilm Stop Making Sense, geregisseerd door Jonathan Demme, is legendarisch. In LFL107 vertelt David Byrne: “Soms worden nummers als je ze live speelt naar een nieuw niveau getild. De liveversie heeft dan meer energie, meer spontaniteit.” Dat geldt dus zeker voor de uitvoeringen op Stop Making Sense, dat niet weg te denken is uit lijstjes als deze. Inmiddels heeft Byrne een nieuwe, bijna even bijzondere concertfilm uitgebracht: American Utopia, geregisseerd door niemand minder dan Spike Lee.

18. Iron Maiden – Live After Death (1985)

Iron Maidens World Slavery Tour, die de succesplaat Powerslave promootte, was met 193 shows in 28 landen de grootste van de band tot dan toe. Het resulteerde onder meer in deze briljante liveplaat, die door velen een van de beste uit de heavy metalgeschiedenis wordt genoemd. De songselectie is geweldig, met een groot deel van de tot dan toe uitgebrachte singles aangevuld met de beste albumtracks.

Meer lezen over Iron Maiden? Dat kan! Bekijk hier Lust For Life 53 met een interview met frontman Bruce Dickinson.

17. KISS – Alive! (1975)

Volgens de criticasters mag deze legendarische dubbel-lp nauwelijks een live-album genoemd worden. KISS Alive! bevat namelijk nogal wat zogenaamde overdubs, waarbij minder perfecte livepartijen in de studio opnieuw werden ingespeeld. Het betekende hoe dan ook de definitieve doorbraak van de groep. Ook geldt deze rockklassieker dankzij definitieve versies van o.a. 100,000 Years, Cold Gin en Black Diamond nog altijd als een van de beste live-albums aller tijden én het meest essentiële werk van KISS. En die overdubs? Het aantal viel volgens de band nog best wel mee.

16. Genesis – Seconds Out (1977)

Het laatste Genesis-album waar gitarist Steve Hackett nog aan meewerkte, is deze live-dubbelaar. Peter Gabriel nam enkele jaren eerder al afscheid van de band en dus verzorgt drummer Phil Collins hier de leadzang – nog voordat de groep de progressieve roots achter zich liet en een meer commerciële richting insloeg. Erg fraai is de plaatkantlange uitvoering van Supper’s Ready, Hackett schittert in Firth Of Fifth en de geluidskwaliteit overtreft die van de eerdere release Live (1973). Geen wonder dat veel Genesis-fans Seconds Out beschouwen als het ultieme live-album van de band!

15. Yes – Yessongs (1973)

Van een band die begin jaren zeventig de meest epische stukken op plaat zette, mocht je verwachten dat het eerste live-album ook niet minder dan episch zou worden. Yessongs besloeg maar liefst drie lp’s en daarmee haalde je meteen het beste van de band tot dan toe in huis, want vrijwel elke fanfavoriet staat erop – en ook nog eens in machtig mooie uitvoeringen! Van Yours Is No Disgrace tot Siberian Khatru, met als leuke extra een samenvatting van Rick Wakemans soloplaat The Six Wives Of Henry VIII. En de hoestekening van Roger Dean is er wederom een om in te lijsten.

14. Status Quo – Live! (1977)

Veel Quo-fans zullen je vertellen dat Live! dé plaat is die je aan je albumcollectie moet toevoegen als de afdeling Status Quo nog helemaal leeg is. Hoe goed de band live was, bleek al wel op de ep Quo Live (1975), met onder meer de hitversie van Roll Over Lay Down. De in 1977 verschenen dubbel-lp Live! gaf je echter anderhalf uur aan opzwepende rock & roll, met onder meer een superieure uitvoering van Forty Five Hundred Times, die ruim een kwartier in beslag neemt en nergens verveelt.

13. Bruce Springsteen & The E Street Band – Live 1975-85 (1986)

Vijf lp’s (of drie cd’s) vol concertopnames van een van de beste live-acts ter wereld. Zoals de titel al aangeeft, beslaat Live 1975-85 tien jaar van Springsteens podiumcarrière. Vanaf de intieme opening van Thunder Road tot en met een grandioze Tom Waits-cover (Jersey Girl) is deze set met liefst veertig tracks meer dan zowel de die-hardfan als de minder fanatieke liefhebber zich kan wensen.

12. Pink Floyd – Pulse (1995)

Alle discussies over Roger Waters daargelaten: Pulse is gewoon de beste en vooral meest complete liverelease van Pink Floyd. Opgenomen in 1994 tijdens de Division Bell Tour laat het album een aantal recente tracks horen, maar waar het natuurlijk om gaat is de integrale vertolking van The Dark Side Of The Moon en geweldige versies van Comfortably Numb, Astronomy Domine en One Of These Days (dat niet op de cd stond, maar wel op cassette, vinyl en dvd). Ook de verpakking was uiterst interessant, met de knipperende LED-lamp op de zijkant van het doosje.

Meer lezen over Pink Floyd? Bekijk hier Lust For Life 99 met een interview met Nick Mason!

11. Rainbow – On Stage (1977)

Zeker in de tijd met Ronnie James Dio als zanger maakte Rainbow verschillende goede studioplaten, maar veel fans zullen het erover eens zijn dat de livedubbelaar On Stage de band op z’n allerbest laat horen. Ritchie Blackmore en co. rekken songs als Man On The Silver Mountain, Catch The Rainbow en Mistreated (een nummer uit Blackmore’s tijd bij Deep Purple) uit tot epische lengten en de fantastisch door Dio gezongen The Yardbirds-cover Still I’m Sad doet je afvragen waarom de studioversie op het debuut Ritchie Blackmore’s Rainbow (1975) instrumentaal was. Een live-album dat Deep Purple’s Made In Japan naar de kroon steekt.

10. Peter Frampton – Frampton Comes Alive! (1976)

Misschien wel de bekendste liveplaat aller tijden en sowieso een van de bestverkopende. Voor veel mensen is en blijft dit hét album van Frampton; geen van zijn studioreleases wist het succes van Frampton Comes Alive! ook maar te benaderen. Drie hitsingles werden er van het album uitgebracht, waarbij Do You Feel Like We Do en Show Me The Way verantwoordelijk waren voor de bekendheid van Framptons nu zo legendarische ‘talkbox effect’.

9. Rory Gallagher – Irish Tour ’74 (1974)

De Ierse gitaargod Rory Gallagher heeft aardig wat studioplaten achtergelaten, maar de man kwam nergens zo goed tot zijn recht als op het podium. Vandaar dat zijn twee meest geprezen albums concertregistraties zijn: Live In Europe (1972) en Irish Tour ’74. Die laatste bevatte opnames van shows die Gallagher en zijn band eerder dat jaar in Belfast, Dublin en Cork gaven, met onder meer een adembenemende versie van A Million Miles Away. Als je slechts één Rory-plaat in huis wilt halen, is deze dubbel-lp nog altijd de meest logische keuze.

8. UFO – Strangers In The Night (1979)

In de jaren zeventig bracht UFO een aantal goede tot zeer goede studioalbums uit, waaronder Force It (1975), Lights Out (1977) en Obsession (1978). Niets kon echter op tegen de verwoestende live-act van de hardrockers, zo bleek toen de dubbelaar Strangers In The Night verscheen. De absolute ster van de band was Michael Schenker, die een weergaloze lange solo weggaf in het nummer Rock Bottom. Strangers In The Night is de essentiële UFO-plaat, waarbij al het studiowerk van de band verbleekt.

7. The Rolling Stones – Get Yer Ya-Ya’s Out! (1970)

Aangezien The Rolling Stones een van de meest opwindende podiumacts is, mag de band niet ontbreken in dit lijstje. Er zijn door de jaren heen heel wat liveplaten van de Stones verschenen, maar Get Yer Ya-Ya’s Out! is nog altijd de meest essentiële (al verdient fanfavoriet Brussels Affair (Live 1973) ook een vermelding). Zowel in de studio als op de planken was de band in deze periode op zijn hoogtepunt. Heerlijke versies van onder meer Midnight Rambler, Sympathy For The Devil en Love In Vain.

Wil je nou meer lezen over The Rolling Stones? Bekijk dan eens Lust For Life 67 met de Stones op de cover!

6. Thin Lizzy – Live And Dangerous (1978)

Je moest in de jaren zeventig wel van heel goeden huize komen om Queen van het podium te spelen. Toch maakte Thin Lizzy in 1977 als support act vaak meer indruk dan de headliner. Thuisblijvers konden een jaar later ook ervaren hoe goed de Ierse rockers live waren, dankzij Live And Dangerous. De performance was bijzonder energiek en de tracklist was volgepropt met hits. Zo hoort een liveplaat te zijn.

5. Uriah Heep – Live (1973)

Een van de albums die we niet op zo’n hoge plek in deze lijst hadden verwacht. Natuurlijk, deze dubbel-lp behoort tot de (vele) essentiële liveplaten uit de jaren zeventig, maar Uriah Heep eindigt niet vaak in de top vijf. Niet dat wij ons er niet in kunnen vinden, overigens, want Live heeft alles wat je maar van een goede concertregistratie kunt verlangen: een fijne sfeer, een band in topvorm en een heerlijke setlist vol Heep-klassiekers als Easy Livin’, Gypsy en natuurlijk het epos July Morning.

4. The Allman Brothers Band – At Fillmore East (1971)

De reeks concerten die The Allman Brothers Band op 12 en 13 maart 1971 gaf, schreef rockgeschiedenis. De hoogtepunten van de shows verschenen op At Fillmore East, een onwaarschijnlijk goede dubbel-lp met een climax van liefst 23 minuten op de vierde plaatkant in de vorm van een flink uitgerekte versie van Whipping Post. Heerlijk zijn de gitaarduels tussen Duane Allman – die later dat jaar overleed – en Dickey Betts. In 1992 verscheen een uitgebreide versie onder de titel The Fillmore Concerts.

3. The Who – Live At Leeds (1970)

In februari 1970 gaf The Who twee optredens in Engeland, waarvan de show in de universiteit van Leeds uiteindelijk een legendarische liveplaat opleverde. Vanwege de beperkte ruimte op een lp, stonden er slechts zes van de meer dan dertig gespeelde nummers op het oorspronkelijke album. Via verschillende remasters en heruitgaven zijn door de jaren heen echter steeds meer nummers naar buiten gekomen en dat is iets om blij mee te zijn, want de energie die The Who tentoonspreidt is ongeëvenaard. Overigens beweren liefhebbers dat sommige bootlegs van andere concerten uit deze tour nóg beter zijn.

2. Golden Earring – Live (1977)

Een toch wel onverwacht hoge notering voor de Earring, die nog maar eens aantoont hoe groot de fanbase van de Haagse helden is. Buiten Nederland zul je ze niet snel in dit soort lijstjes zien opduiken, maar dat zou eigenlijk wel moeten. Inmiddels versterkt door gitarist Eelco Gelling (ex-Cuby + Blizzards) was Golden Earring in het Londense Rainbow Theatre namelijk buitengewoon goed in vorm, getuige vlammende versies van onder meer Candy’s Going Bad, Fightin’ Windmills en natuurlijk Radar Love. “Iets om trots op te zijn”, zegt bassist Rinus Gerritsen in LFL107 over Live. Amen!

1. Deep Purple – Made In Japan (1972)

Alle leden van Deep Purple’s klassieke ‘Mark II’ line-up waren in augustus 1972 geweldig op dreef tijdens de concerten in Osaka, met ongeëvenaarde uitvoeringen van klassiekers als Child In Time, Highway Star en Lazy. Wat Made In Japan van veel andere livealbums onderscheidt, is het feit dat de band niet heeft gesleuteld aan de oorspronkelijke opnames. Wat je hoort, is zoals het was. Tenminste, als we de liner notes bij de uitgebreide versie Live In Japan (1993) mogen geloven. In 1976 kwam een nieuwe line-up van Deep Purple met het eveneens erg sterke Made In Europe – al heeft die plaat lang niet de status van Made In Japan. Maar ja, hoeveel live-albums wel?

