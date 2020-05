Vandenberg – 2020

Met het album 2020 gaat gitarist Adrian Vandenberg terug in de tijd. Niet naar 1982, toen de eerste lp van Neerlands hardrocktrots Vandenberg uitkwam, maar naar de jaren zeventig van Deep Purple, het vroege Whitesnake en Rainbow. Gezien het verleden van Vandenberg (ex-Whitesnake) en zanger Ronnie Romero (ex-Rainbow) niet zo verwonderlijk. Hell And High Water lijkt bijvoorbeeld als twee druppels water op Rainbow-klassieker Stargazer, inclusief de stem van wijlen Ronnie James Dio. Zoals ook de invloed van goede vriend David Coverdale duidelijk hoorbaar is in de uitstekende single Shadows Of The Night en meezinger Shout. Dat is geen verwijt, het is zelfs bewonderingswaardig dat zulke geweldige muziek nog vol overtuiging wordt gemaakt. Spring gewoon op de Freight Train en geniet van oerdegelijke hardrock met waanzinnige gitaarsolo’s van de meester zelf. Ondanks een wat overbodige nieuwe versie van Burning Heart is 2020 een kleurrijk album van een band die staat te popelen om – zodra het weer mag – de (inter)nationale podia te bestormen.