Graspop 2025 (fotoverslag)

Metalheads uit de Benelux verzamelden zich van 19 t/m 22 juni weer voor Graspop Metal Meeting, dat dit jaar opnieuw strak uitverkocht was. In tegenstelling tot de 2024-editie zat het weer mee; ditmaal gelukkig geen modderige toestanden op het festivalterrein in het Belgische Dessel. Het programma van de 28ste Graspop puilde ook nog eens uit van de grote namen: van het jubilerende Iron Maiden en Judas Priest tot progmetal-legendes Opeth en Dream Theater. Zij zijn onderhand ‘usual suspects’ op dit festival, maar er waren ook genoeg acts die voor het eerst hun opwachting maakten. Nine Inch Nails, Alice In Chains’ Jerry Cantrell en ons eigen Vandenberg, bijvoorbeeld. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Robin Looy!

Graspop Metal Meeting

Gezien op 19, 20, 21 en 22 juni 2025

Foto’s door Robin Looy