Vintage Trouble – Heavy Hymnal (recensie)

Vintage Trouble verdient een grotere bekendheid buiten de Verenigde Staten

De funky rootsrockers uit Hollywood die ooit nog eens door Don Was voor het door hem bestierde Blue Note werden getekend, zitten tegenwoordig bij Cooking Vinyl. Ongetwijfeld een manoeuvre die het gezelschap ook buiten de Verenigde Staten een grotere bekendheid moet verschaffen. Het zou verdiend zijn, want Vintage Trouble (wat een geweldige groepsnaam toch!) weet een variëteit aan stilistische invalshoeken samen te smeden tot structuren die toch een onvervreemdbaar eigen signatuur verraden. Want welke andere band komt op het idee om de hyperactieve polsslag van de gemiddelde System Of A Down-song te paren aan een groove die een opgevoerde Bo Diddley voor de geest tovert (Who I Am)?

Representatief voor de rest is dat overigens niet, simpelweg omdat dit van geen enkele track hier in alle redelijkheid gezegd kan worden. Sixties-soul à la The Impressions kan in het ene nummer de dominerende factor zijn, licht aan The Isley Brothers en The Chambers Brothers herinnerende psych-r&b in het andere. Leuk en vitaal blijft het doorlopend.

