Rock Werchter 2023 (fotoverslag)

Met 67.500 verkochte combitickets en 20.500 dagtickets (per dag), 106 vertegenwoordigde landen en honderd bands verdeeld over vier podia was Rock Werchter 2023 de 47e editie die het dorpje op zijn grondvesten liet schudden. Van de vier dagen mochten wij er twee aanwezig zijn om het festival vast te leggen. In die twee dagen kwamen artiesten als Muse, Red Hot Chili Peppers, Interpol, Kasabian, Liam Gallagher, Editors, Bear’s Den, The Black Keys en nog veel meer moois voorbij. Bekijk hier de foto’s!

De 11.000 vrijwilligers zorgden ervoor dat het festival in goede banen werd geleid, al was er dit jaar helaas ook een minpuntje te bespeuren. Met een capaciteit van 20.000 bezoekers bleek ‘The Barn’ te klein voor sommige acts, waardoor veel ontevreden festivalgangers hun favoriete band moesten missen. Rock Werchter plaatste extra barriers en videoschermen, maar de echte oplossing voor dit probleem zal volgend jaar moeten komen. Ook Werchter is overgestapt op cashless betalen, waarbij je je polsbandje kan uploaden met ‘coins’ via je telefoon, waarmee je dan weer je eten en drinken kunt betalen. Enigszins omslachtig, aangezien het gros van de mensen tegenwoordig met de telefoon betaalt.

Aangename vernieuwing

De ‘Slope’ is van gedaante veranderd, waardoor het nu een echt volwaardig podium is geworden. Op de schuine wand die aan de voorkant is geplaatst, kun je als bezoeker de concerten goed volgen, een heel aangename vernieuwing. De mannen van Editors waren de koningen van ‘The Barn’, terwijl Liam Gallagher tegelijkertijd op het hoofdpodium niet kon imponeren. Sigur Rós leverde een magisch optreden waar niets op aan te merken was en Oscar And The Wolf maakte duidelijk dat deze band in België aan de top staat. Red Hot Chili Peppers is een graag geziene gast op Rock Werchter en sloot de vrijdag zonder verrassingen af. Muse eindigde de zaterdag in stijl en maakte in het donker indruk met geweldige visuals en een gelikte show.

Rock Werchter

Gezien op vrijdag 30 juli en zaterdag 1 juli 2023

Tekst en foto’s: Robin Looy