Stereophonics in AFAS Live

Afgelopen zaterdagavond gaf Stereophonics een show in AFAS Live die het hele oeuvre van de band besloeg. De Britpopband uit Wales is onverwoestbaar, zo lijkt het. Twintig jaar aan stevige rocksongs werd afgewisseld door breekbare ballades en het uit overwegend veertigers bestaande publiek smulde ervan.

In het begin van deze eeuw, toen de populariteit van de Stereophonics op het vasteland van Europa op een hoogtepunt was, scoorden de band hits als Have A Nice Day en Maybe Tomorrow. In Groot-Brittannië zijn de heren nog steeds ongekend populair en staan ze elke zomer op de grote festivals. Ondanks dat er geen grote verschuivingen hebben plaatsgevonden in de sound van de groep, is de muziek wel steeds verder ontwikkeld. De band van Kelly Jones, Richard Jones, Jamie Morrison en Adam Zindani heeft afgelopen oktober zijn elfde studioalbum Kind afgeleverd. Jones stelt zich daar nog kwetsbaarder op en is een meester in het vertellen van kleine verhalen met diepe emoties. Daar hebben we deze avond veel van mogen beleven.

Nadia Seikh

Om acht uur trapt het voorprogramma Nadia Seikh de show af. Een meisje met een gitaar, begeleid door een stel twintigers. Seikh is een ‘pet project’ van drummer Jamie Morrison, wat in de sound van de muziek goed terug te horen is. Jammer dat de zaalmix niet geweldig was, maar ook dan is deze band voorlopig nog geen Cranberries. Bescheiden vertelt Seikh dat ze voor het eerst in Amsterdam is en dan ook meteen voor het grootste zaalpubliek tot nu toe.

Stampen

Daarna valt Stereophonics binnen met stampende hits als C’est La Vie en Superman en het lekkere I Wanna Get Lost With You, de opener van Kind. Jones is geweldig bij stem, zoals we van hem gewend zijn. De band klinkt stevig en loepzuiver en de saxofoon op Geronimo maakt het geheel af. Uiteraard komen de grote hits ook voorbij. Luidkeels zingt het publiek mee met Maybe Tomorrow en Have A Nice Day. Tussen de nummers door bedankt de frontman de Nederlandse fans en vertelt hij dat hij zijn bezoeken aan Amsterdam van de afgelopen twintig jaar niet allemaal meer kan herinneren, maar dat kan ook aan de drank hebben gelegen.

Nieuwe werk

De band speelt veel werk van het nieuwe album Kind. Bust This Town is bijvoorbeeld zo’n rocker die prima in de setlist past. Na de wisselvallige albums Keep The Village Alive (2015) en Scream Above Sounds (2017) is Kind veel beter ontvangen. Het album bevat veel rustige nummers, maar is met een paar juweeltjes zoals alleen Stereophonics ze kan schrijven toch in evenwicht. Voor Fly Like An Eagle, het nummer dat Jones voor zijn dochter schreef, neemt hij plaats achter de piano. Make Friends With The Morning, ook van het nieuwe album, heeft een hoog Kumbaya-gehalte en doet het in een lokale pub waarschijnlijk beter dan in AFAS Live.

Het imposante bombast van Graffiti On The Train klinkt als Manic Street Preachers in de beste dagen van die band. Morrison laat op Mr And Mrs Smith horen dat hij een begenadigd drummer is en Jones gooit er een weergaloze gitaarsolo uit op Sunny. Boy On A Bike klinkt in een wereld vol oorlog en geweld actueler dan ooit; de trompetsolo gaat door hart en ziel. Daarna lijkt de set wat in te zakken. Midtempo nummers als Just Looking en Don’t Let The Devil Take Another Day voegen niet zo veel toe en kunnen slechts op een beleefd applaus rekenen. Bij Mr. Writer voel ik me als recensieschrijver aangesproken en neem me voor nooit de zure man te worden waar hij over zingt.

Anthem van de jeugd

Stereophonics neemt de tijd, maar veel songs die hits waren in het Verenigd Koninkrijk zijn in Nederland voornamelijk bekend van het best of-album Decade In The Sun en worden niet zo enthousiast ontvangen in de AFAS. Het publiek reageert daarentegen wél uitgelaten bij afsluiter Bartender And The Thief. Uiteraard komt de band nog terug voor een toegift: Thousand Trees en Dakota. De vuist van menig veertiger gaat nog een keer de lucht in op deze anthem voor de eeuwige jeugd en de eeuwige liefde: ‘I don’t know where we are going now’. Waarschijnlijk maandag weer gewoon naar kantoor.

