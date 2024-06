Graspop 2024 (fotoverslag)

Hier in Nederland klonk op Pinkpop af en toe heus wel een puike gitaarriff, maar voor rockliefhebbers was het Belgische Dessel de afgelopen dagen toch echt ‘the place to be’. Daar barstte donderdag namelijk de 27ste editie van Graspop Metal Meeting los. Je zou zelfs kunnen beweren dat dit jaar nergens anders in de Benelux zoveel legendarische artiesten op één plek te zien waren. Ga maar na: Alice Cooper, Megadeth, Judas Priest, Bruce Dickinson, Uriah Heep, Scorpions, Deep Purple… En dat is nog maar een kleine greep!

Alle hierboven genoemde namen waren oude bekenden van Graspop, maar dat gold niet voor donderdag-headliner Tool. De progressieve metalband die onlangs nog imponeerde in de Ziggo Dome trad voor het eerst op tijdens het festival. En er waren meer memorabele momenten. Zo werd het gastoptreden van Wolfgang Van Halen tijdens de show van Mr. Bungle opgepikt door internationale muziekmedia, want zij coverden samen een song van Wolfgangs legendarische vader Eddie Van Halen: Loss Of Control.

Er was ook een tegenvaller: het slechte weer tijdens de eerste twee dagen. Vanwege de hevige regenval werd van tevoren dan ook een noodplan aangekondigd. Niettemin kan de organisatie terugkijken op een mooie editie, met vier dagen aan ramharde muziek en een – ondanks de regen – fijne sfeer. Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Robin Looy!

Graspop Metal Meeting

Gezien op 20, 21, 22 en 23 juni 2024

Foto’s door Robin Looy