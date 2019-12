Het beste van 2019 volgens Lust For Life

Lust For Life 097 ligt vanaf 18 december in de schappen en daarin vind je ook een overzicht van de favoriete platen uit 2019 van het LFL-team. Natuurlijk hebben onze schrijvers allemaal nog veel meer moois gehoord dan alleen die ene plaat. Daarom zetten we hun volledige lijstjes hieronder op een rij. Welke albums moet je volgens onze medewerkers beluisterd hebben? En door welk concert werden zij dit jaar helemaal omvergeblazen? Je leest het hier!



Martin Cuppens (hoofdredacteur)

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

2. Big Thief – Two Hands & U.F.O.F.

3. Fontaines D.C. – Dogrel

4. Nick Cave And The Bad Seeds – Ghosteen

5. Vampire Weekend – Father Of The Bride

6. Chelsea Wolfe – Birth Of Violence

7. Tindersticks – No Treasure But Hope

8. Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

9. The National – I Am Easy To Find

10. Hayden Thorpe – Divider

Concert: Madrugada in Doornroosje (23 februari 2019)

Dominique van der Geld (hoofdredacteur)

1. Weyes Blood – Titanic Rising

2. Leonard Cohen – Thanks For The Dance

3. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

4. Steve Earle & The Dukes – Guy

5. Van Morrison – Three Chords And The Truth

6. Neil Young & Crazy Horse – Colorado

7. Bruce Springsteen – Western Stars: Songs From The Film

8. Barry Hay & JB Meijers – For You Baby

9. Lukas Nelson & Promise Of The Real – Turn Off The News (Build A Garden)

10. Robbie Robertson – Sinematic

Concert: Neil Young + Promise Of The Real in Ziggo Dome (10 juli 2019)

Robert Haagsma (adjunct-hoofdredacteur)

1. Opeth – In Cauda Venenum

2. Bruce Springsteen – Western Stars

3. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

4. Tool – Fear Inoculum

5. Devin Townsend – Empath

6. Jeff Lynne’s ELO – From Out Of Nowhere

7. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

8. Sunn O))) – Life Metal

9. Rammstein – Rammstein

10. Dream Theater – Distance Over Time

Concert: KISS in Ziggo Dome (25 juni 2019)

Esmee de Gooyer (schrijver, webredacteur)

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

2. Angel Olsen – All Mirrors

3. FKA twigs – MAGDALENE

4. Toro Y Moi – Outer Peace

5. Sudan Archives – Athena

6. Weyes Blood – Titanic Rising

7. Alex Cameron – Miami Memories

8. Blanck Mass – Animated Violence Mild

9. The Japanese House – Good At Falling

10. Vampire Weekend – Father Of The Bride

Concert: Phil Collins in Goffertpark (20 juni 2019)

Jolien Eijsink (schrijver)

1. Bon Iver – i,i

2. The National – I Am Easy To Find

3. Whitney – Forever Turned Around

4. Leonard Cohen – Thanks For The Dance

5. Patrick Watson – Wave

6. Van Morrison – Three Chords & The Truth

7. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

8. Tindersticks – No Treasure But Hope

9. Allah-Las – LAHS

10. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

Concert: Bon Iver op Best Kept Secret (31 mei 2019)

Chris van Oostrom (schrijver)

1. Jon Fratelli – Bright Night Flowers

2. Beth Hart – War In My Mind

3. Ilse DeLange – Gravel & Dust

4. Raphael Saadiq – Jimmy Lee

5. Journey – Live In Japan

6. elbow – Giants Of All Sizes

7. Hannah Williams & The Affirmations – 50 Foot Woman

8. Brittany Howard – Jaime

9. Michael Monroe – One Man Gang

10. Gong – The Universe Also Collapses

Inge van Nimwegen (schrijver)

1. Various Artists – Rocketman: Music From The Motion Picture

2. Aaron West And The Roaring Twenties –Routine Maintenance

3. La Dispute – Panorama

4. FIDLAR – Almost Free

5. Frank Carter & The Rattlesnakes – End Of Suffering

6. PUP – Morbid Stuff

7. American Football – American Football (LP3)

8. Two Door Cinema Club – False Alarm

9. Lizzo – Cuz I Love You

10. Vampire Weekend – Father Of The Bride

Concert: Muse op Rock Werchter (30 juni 2019)

Peter Bruyn (schrijver)

1. Why? – Aokohio

2. Siskiyou – Not Somewhere

3. Kim Gordon – No Home Record

4. Neil Young & Crazy Horse – Colorado

5. Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

6. 75 Dollar Bill – I Was Real

7. Richard Dawson – 2020

8. Swans – Leaving Meaning

9. Motorpsycho – The Crucible

10. Grey Pants – We Love Ria

Concert: Vera Sola in Patronaat (30 april 2019)

Sven Bersee (schrijver)

1. Vampire Weekend – Father Of The Bride

2. Danny Brown – uknowhatimsayin¿

3. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

4. Solange – When I Get Home

5. Freddie Gibbs & Madlib – Bandana

6. Purple Mountains – Purple Mountains

7. James Blake – Assume Form

8. Ana Frango Elétrico – Little Electric Chicken Heart

9. Stella Donnelly – Beware Of The Dogs

10. King Gizzard & The Lizard Wizard – Infest The Rats’ Nest

Concert: Rosalía op Down The Rabbit Hole (7 juli 2019)

René van Duijnhoven (schrijver)

1. Kamchatka – Hoodoo Lightning

2. The Black Wizards – Reflections

3. Arrowhead – Coven Of The Snake

4. Cold In Berlin – Rituals of Surrender

5. Gold – Why Aren’t You Laughing

6. Monomyth – Orbis Quadrantis

7. John J Presley – As The Night Draws In

8. Ulysses – On Safari

9. Lo-Pan – Subtle

10. Luna Sol – Below The Deep

Concert: Madrugada in 013 (9 oktober 2019)

Godfried Nevels (schrijver)

1. Bruce Springsteen – Western Stars

2. Iggy Pop – Free

3. Whitesnake – Flesh & Blood

4. Ilse DeLange – Gravel & Dust

5. ZZ Top – Goin’ 50

6. Soundgarden – Live From The Artists Den

7. Duff McKagan – Tenderness

8. King Of The World – Connected

9. Trixie Whitley – Lacuna

10. Mark Lanegan Band – Somebody’s Knocking



Concert: Golden Earring in De Oosterpoort (31 oktober 2019)

Marck van Dongen (vormgever)

1. Steve Earle & The Dukes – Guy

2. Bruce Springsteen – Western Stars

3. Various Artists – Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood Soundtrack

4. Tyler Childers – Country Squire

5. Alex Cameron – Miami Memory

6. Weval – The Weight

7. FIDLAR – Almost Free

8. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

9. Lou Doillon & Cat Power – Soliloquy

10. Alison’s Fall – Killswitch

Concert: Colter Wall in Doornroosje (15 maart 2019)

Fred Hubers (eindredacteur)

1. Strand Of Oaks – Eraserland

2. Dawn Brothers – Next Of Kin

3. Drivin N Cryin – Live The Love Beautiful

4. Plastic Mermaids – Suddenly Everyone Explodes

5. The Tallest Man On Earth – I Love You. It’s A Fever Dream.

6. The National – I Am Easy To Find

7. Glen Hansard – This Wild Willing

8. Mikal Cronin – Seeker

9. Aafke Romeijn – M

10. Richard Hawley – Further

Concert: C.W. Stoneking in Luxor (3 mei 2019)

Stefan Sjoers (recensent)

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

2. Rammstein – Rammstein

3. Leonard Cohen – Thanks For The Dance

4. The Specials – Encore

5. Patrick Cowley – Mechanical Fantasy Box

6. Henny Vrienten – Tussen De Regels

7. White Lies – Five

8. Jeff Lynne’s ELO – From Out Of Nowhere

9. Mark Lanegan Band – Somebody’s Knocking

10. Nick Cave And The Bad Seeds – Ghosteen

Concert: Rammstein in De Kuip (25 juni 2019)

Milou Ros (stagiaire)

1. Sam Fender – Hypersonic Missiles

2. Michael Kiwanuka – KIWANUKA

3. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

4. Vampire Weekend – Father Of The Bride

5. James Blake – Assume Form

6. The National – I Am Easy To Find

7. Hozier – Wasteland, Baby!

8. Cage The Elephant – Social Cues

9. Bon Iver – i,i

10. Bastille – Doom Days

Concert: John Mayer in Ziggo Dome (9 oktober 2019)

Elysa van der Ven (recensent)

1. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

2. Tove Lo – Sunshine Kitty

3. Chelsea Wolfe – Birth Of Violence

4. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

5. Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

6. Vampire Weekend – Father Of The Bride

7. FKA twigs – Magdalene

8. Rammstein – Rammstein

9. The National – I Am Easy To Find

10. Ariana Grande – Thank U, Next

Concert: Janelle Monáe op Down The Rabbit Hole (7 juli 2019)

Thomas Spiekerman (recensent)

1. Noah Gundersen – Lover

2. Mark Wilkinson – Blue Eyed Girls

3. Brothers Osborne – Live At The Ryman

4. Feeder – Tallulah

5. Allen Stone – Building Balance

6. Iris Penning – Liever Vieze Voeten

7. The Teskey Brothers – Run Home Slow

8. Dennis Kolen – Faithful Days

9. Freya Ridings – Freya Ridings

10. Roos Blufpand – Kleed Me uit

Concert: John Mayer in Ziggo Dome (10 oktober 2019)



Bas Springer (recensent)

1. Leyla McCalla – The Capitalist Blues

2. Our Native Daughters – Songs of Our Native Daughters

3. Mah Damba – Hakili Kele

4. Širom – A Universe That Roasts Blossoms For A Horse

5. Tinariwen – Amadjar

6. Oum – Daba

7. Pat Thomas – Obiaa!

8. Vassvik – Gákti

9. Olcay Bayir – Rüya – Dream for Anatolia

10. Habib Koité – Kharifa



Concert: Debashish in Bimhuis (26 mei 2019)

Harry de Jong (recensent)

1. Jason Ringenberg – Stand Tall

2. Chris Knight – Almost Daylight

3. Delbert McClinton – Tall, Dark, And Handsome

4. Dylan Earl – Squirrel In The Garden

5. Rod Picott – Tell The Truth & Shame The Devil

6. 3hattrio – Live At Zion: American Desert Music

7. Buddy & Julie Miller – Breakdown On 20th Ave. South

8. Runrig – The Last Dance – Farewell Concert (Live at Stirling)

9. Garrett T. Capps – All Right All Night

10. Various Artists – Just Around The Bend



Concert: Kris Kristofferson in De Oosterpoort (11 juni 2019)

Orlando Ruiz de Fez (recensent)

1. FKA twigs – Magdalene

2. Freddie Gibbs & Madlib – Bandana

3. Jamila Woods – Legacy! Legacy!

4. Nilüfer Yanya – Miss Universe

5. Little Simz – Grey Area

6. slowthai – Nothing Great About Britain

7. Danny Brown – uknowhatimsayin¿

8. Denzel Curry – Zuu

9. Sampa The Great – The Return

10. Dave – Psychodrama



Concert: Benjamin Clementine in Het Amsterdamse Bostheater (7 mei 2019)

Kasper Hermans (recensent)

1. Silversun Pickups – Widow’s Weed

2. Black Pumas – Black Pumas

3. Gary Clark Jr. – This Land

4. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

5. Blood Red Shoes – Get Tragic

6. Bruce Soord – All This Will Be Yours

7. Tool – Fear Inoculum

8. Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

9. Michael Kiwanuka – Kiwanuka

10. Half Moon Run– A Blemish In The Great Light

Concert: Jon Hopkins op Lowlands (17 augustus 2019)

Herman van der Horst (recensent)

1. Jake Xerxes Fussell – Out Of Sight

2. The Delines – The Imperial

3. Caroline Spence – Mint Condition

4. Matt Andersen – Halfway Home By Morning

5. Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi – There Is No Other

6. Buddy & Julie Miller – Breakdown On 20th Ave South

7. Jerry Leger – Time Out For Tomorrow

8. Mavis Staples – We Get By

9. Cedric Burnside – Benton County Relic

10. JD McPherson – ‘Socks’/ A Christmas Album By JD McPherson

Concert: Durand Jones & The Indications in Paradiso (13 oktober 2019)

Lisa Pierlo (recensent)

1. Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

2. Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent

3. Beyoncé – Homecoming: The Live Album

4. Marina – Love + Fear

5. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

6. Khalid – Free Spirit

7. Beyoncé – The Lion King: The Gift

8. Post Malone – Hollywood’s Bleeding

9. Dermot Kennedy – Without Fear

10. Lizzo – Cuz I Love You



Concert: Snow Patrol in Ziggo Dome (14 januari 2019)

Carlijn Kösters (recensent)

1. Fontaines DC – Dogrel

2. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

3. Sam Fender – Hypersonic Missiles

4. Foals – Everything Not Saved Will Be Lost

5. Lizzo – Cuz I Love You

6. The National – I Am Easy to Find

7. Nick Cave & The Bad Seeds – Ghosteen

8. The Murder Capital – When I Have Fears

9. Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

10. Temples – Hot Motion

Concert: Roosevelt in Melkweg (11 april 2019)