The The in Paradiso (live-recensie)

Het grote publiek kent The The van anderhalve hit in de jaren tachtig. Uncertain Smile uit 1983 is een vaste waarde in de Top 2000. Een groep liefhebbers weet dat de band van Matt Johnson nog steeds mooie muziek maakt, soms met lange tussenpozen. Voor hen treedt de groep dit jaar twee avonden op in het Amsterdamse Paradiso. En ze kunnen genieten…

Voordat de band het podium betreedt, horen we onheilspellend geprevel (ongeveer zoals bij Diamond Dogs of Thriller). De spanning loopt op en we worden getrakteerd op Cognitive Dissident, van het recente album Ensoulment. De pers was overwegend positief over dit werk. Veelal ingetogen klanken, rustiger dan het oude werk, maar toch heel herkenbaar door de prominente synthesizer en de bariton van oprichter Johnson. Die rokerige stem, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Leonard Cohen, Nick Cave en Pedro Abrunhosa, heeft een betoverende en meeslepende uitwerking. Johnson gebruikt hem om afwisselend persoonlijke en politieke teksten ten gehore te brengen. Met die teksten schetst hij een akelig dystopisch wereldbeeld, zo ook in Cognitive Dissident: ‘You’d better self-censor for wrong-think’. Sommige recensenten noemden hem een wappie, kritisch en teleurgesteld klinkt hij zeker.

Somber maar melodieus

Dan krijgen we de regieaanwijzingen voor vanavond. Voor de pauze Ensoulment, “om te luisteren”, daarna ouder werk “om te dansen”. Johnson drukt ons op het hart onze telefoons in de zak te laten en de realiteit te beleven met onze ogen, niet via een schermpje. Lovenswaardig, maar lastig voor een journalist. Some Days I Drink My Coffee By The Grave Of William Blake volgt. Ook weer somber, maar aantrekkelijk melodieus.

Kissing The Ring Of POTUS is een scherpe aanklacht tegen ‘onze’ relatie met Amerika. I Want To Wake Up With You en vooral Linoleum Smooth To The Stockinged Foot vallen in de categorie persoonlijke nummers. Het laatste gaat over de periode dat de zanger in het ziekenhuis lag en zijn stem niet kon gebruiken. Die stem is wat mij betreft helemaal hersteld. A Rainy Day In May sluit de eerste helft af en illustreert dat in de teksten het gevaar voor rijmelarij soms op de loer ligt.

Voetjes van de vloer

Na de pauze mogen de voetjes van de vloer. En hoe. Met Infected nog met een typisch jarentachtiggeluid, Armageddon Days Are Here (Again) zou aanleiding kunnen geven tot een zwierige jive, ware het niet dat het volgepakte Paradiso daar weinig ruimte voor biedt. Ook niet echt een vrolijke tekst, trouwens, deze keer met een Bijbelse invalshoek. Heartland gaat over de tijd van Margaret Thatcher, volgens Johnson gaat het nu niet veel beter met de wereld.

Het fraaie The Whisperers brengt weer wat rust. In 2000 speelde The The dit nummer ook in Paradiso. Johnson herinnert zich de zaal, maar niet de tweede ring (die volgens mij in 1995 werd gebouwd op verzoek van de Stones). Slow Emotion Replay is een hoogtepunt, gevolgd door de bijna-hit This Is The Day. Hits of niet, het begeesterde publiek kan vrijwel ieder nummer meezingen, ook het nieuwe werk. Icing Up is een heerlijke chaos en zo lopen we alweer richting het einde.

Zoete herinnering

Natuurlijk brengt The The nog Uncertain Smile, inclusief de befaamde pianosolo die we in ieder ander nummer gepiel zouden vinden, maar die nu een zoete herinnering in ons collectieve geheugen is. GIANT sluit de rij. The The is veel meer dan die anderhalve hit, dat wist dit publiek al en Matt Johnson en zijn mensen bevestigden het weer.

The The in Paradiso, Amsterdam

Gezien op zondag 22 september 2024

Foto’s door Ans van Heck