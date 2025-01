Better Man (filmrecensie)

Wie dacht dat Robbie Williams na zijn succesvolle Netflix-serie door z’n vuile was heen was, heeft het mis. Voor Better Man groef hij zich een weg naar de onderste laag van z’n wasmand – daar waar het wasgoed ligt dat inmiddels allang vergeeld en vergeten is. Met een bijna onbevattelijk gevoel van trots rolt hij de waslijn voor je neus uit en presenteert hij de pijnlijkste details uit zijn jeugd, van z’n leven in de spotlights – en in de schaduw van z’n eigen demonen.

Waar andere muzikale biopics een veilige, over-gepolijste versie van het verhaal bieden (wie haat Bohemian Rhapsody net zo erg als ik?), koos regisseur Michael Gracey ervoor om de demonen van Williams uit te lichten en de confrontatie op te zoeken. Een beetje glamour, maar geen gouden randjes. Alleen Williams, met al zijn gebreken. Gracey laat Williams in zijn puurste, imperfecte, vorm zien: van de boybanddwangarbeid bij Take That tot de zelfdestructie van zijn hitrijke solocarrière. Het aangrijpende is dat de zanger verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Klinkt zwaar? Is het ook, maar Williams’ vlijmscherpe zelfspot geeft de bittere nasmaak een zoete glans.

Gecrashte achtbaan

Better Man voelt wat dat betreft als een greatest hits-album van Williams’ meest gênante momenten en existentiële crises. Waar andere films de schijn ophouden (Bohemian Rhapsody), is dit een masterclass in ongemak. Het is een krachtig verhaal over de verregaande gevolgen van onzekerheid – en hoe het ons naar de afgrond kan drijven. Tegelijkertijd voelt het als een onverwachte ode aan een tijdperk waarin boybands een bepaalde cultuur domineerden, maar achter de schermen worstelden met de plotselinge roem, uitbuiting en mentale druk. Als pionnen in een op geld geilende gemeenschap – of als apen die het podium op worden geduwd.

Williams’ eenzaamheid is bijna tastbaar in Feel, terwijl Let Me Entertain You de uitzinnige energie van een man toont die het publiek probeert te overwinnen terwijl hij zichzelf verliest. Eindelijk een biopic die niet eindigt met een strik (Bryan Singer, lees je mee?), maar met het gevoel dat je net uit een gecrashte achtbaan stapt. En dat is, vreemd genoeg, precies wat Robbie verdient.

Better Man draait nu in de bioscoop.