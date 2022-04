Ennio (recensie)

Het overlijden van Ennio Morricone in 2020 was voor filmliefhebbers overal ter wereld een schok. Hij is onbetwist een van de meest legendarische componisten in de filmgeschiedenis, met ruim vijfhonderd filmcomposities op zijn naam en meer dan zeventig miljoen verkochte platen. Iedereen kent natuurlijk zijn samenwerkingen met voormalig schoolvriend Sergio Leone, voor wie hij soundtracks verzorgde bij kaskrakers als The Good, The Bad And The Ugly en Once Upon A Time In The West, maar regisseur Giuseppe Tornatore schuwt ook zijn minder bekende werk niet – Morricones composities voor televisie, Italiaanse popmuziek en zijn klassieke oeuvre.

In deze ruim 2,5 uur durende documentaire vertelt Tornatore, voor wiens speelfilms Morricone meermaals de muziek verzorgde, het levensverhaal van de maestro. Vijf jaar lang werkte de regisseur aan deze documentaire, waarvoor hij uitgebreid sprak met Morricone voor diens overlijden, en met een sterrencast aan bewonderaars: van filmcomponist John Williams en regisseur Quentin Tarantino tot muzikanten als Bruce Springsteen en Joan Baez.

Wonderlijk en liefdevol

Het is onmogelijk niet geroerd te raken bij het zien van een op dat moment negentigjarige Morricone, die zonder enige moeite details oprakelt van composities die hij soms wel een halve eeuw daarvoor bedacht. Helaas treden hij en verschillende collega-componisten theoretisch dusdanig in detail, dat het voor de gemiddelde liefhebber soms een ondoorgrondelijk doolhof van musicologische vaktermen wordt. Net als de avant-gardecomposities van de maestro gaat deze documentaire in zijn abstractie ons soms te boven. Maar het verhaal is zo wonderlijk en wordt met zoveel liefde verteld, dat het de lange zit elke minuut waard is.

