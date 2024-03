Max Roach: The Drum Also Waltzes (filmrecensie)

De Amerikaanse drummer Max Roach was een van de boegbeelden van de bebop, de jazzstroming die vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw floreerde. Hij sprak zich daarnaast vroeger dan veel collega’s uit over de strijd om gelijke rechten van zwart Amerika. Toch kreeg hij voor beide verdiensten nooit echt erkenning, waar deze documentaire hopelijk verandering in gaat brengen.

The Drum Also Waltzes is het verhaal van een virtuoze slagwerker die bekend werd vanwege zijn werk met andere grootheden, zoals Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk, Sonny Rollins en Charles Mingus. Zijn leven kende veel tragiek. Zo kwam het veelgeprezen kwartet met o.a. trompettist Clifford Brown en pianist Richie Powell wreed ten einde toen beide muzikanten in 1956 omkwamen bij een verkeersongeluk. Een klap die hard aankwam en Roach in de jaren daarna# vaak naar de fles deed grijpen.

De discriminatie waar zwarte Amerikanen vooral in het zuiden van Amerika aan blootstonden, inspireerde hem om met zijn muziek een vlammend tegengeluid te laten horen. Cruciaal in dat licht was het album We Insist! Uit 1960. In de decennia die volgden bleef hij zich vernieuwen, zoals in de jaren zeventig met het percussiecollectief M’Boom. Hij werkte als muzikant op leeftijd met het Boston Symphony Orchestra en het hiphop-gezelschap van Fab 5 Freddy. De in 2007 overleden Roach komt zelf aan het woord dankzij archiefbeelden. Er zijn verder bijdragen van o.a. Quincy Jones, Harry Belafonte, Sonny Rollins, Dee Dee Bridgewater en zoons en dochters. The Drum Also Waltzes is een waardig monument voor een pionier die altijd in beweging bleef.

