The War On Drugs: op jacht naar herinneringen

Hoe kom je in deze barre tijden nog aan je vereiste dosis liveconcerten? Juist, met livedrugs. Dat moeten de mannen van indierockband The War On Drugs gedacht hebben. Uit negen shows mixten frontman Adam Granduciel en co. in een laboratorium hun beste momenten aaneen tot een heel album: Live Drugs. Let op: kan nostalgische gevoelens opwekken!



Hoewel The War On Drugs sinds 2008 elke drie jaar een nieuw studioalbum uitbrengt, gaat – zoals zoveel zaken – dit jaar alles anders. Hoewel de rockers al twee jaar bezig zijn met de opvolger van Grammy-winnaar A Deeper Understanding (2017), verschijnt er nu eerst een live-album. Live Drugs is een selectie van tien songs, met opnames van negen verschillende liveshows tussen november 2017 en eind 2018. Het plan voor een liveplaat lag er dus al een tijdje, maar het coronavirus bracht alles in een stroomversnelling. “We hadden de boel al grotendeels gemixt om ooit uit te brengen, maar ik had niet verwacht dat dat nu zou gebeuren”, vertelt Adam Granduciel, die volgens zijn paspoort Adam Granofsky heet. “Ik had acht of negen maanden niet meer naar die mixes geluisterd, maar toen de pandemie uitbrak, stuitte ik er per toeval weer op. Ik dacht: misschien moeten we daar nú iets mee doen? Ik wilde vastleggen hoe we ons als band hebben ontwikkeld, aan de hand van enkele van onze favoriete liveshows. Aan het eind van een tour blijven er altijd een paar avonden hangen die ik mij herinner als magisch. Ik kan je niet vertellen welke liedjes precies goed gingen, maar wel de momenten dat we het naar ons zin hadden, er een ontspannen sfeer hing en ik niet nerveus was. Dus zo selecteerden we momenten uit de shows, op basis van herinneringen.”

De liedjes op Live Drugs zijn dus niet tien complete opnames, maar zijn met knip- en plakwerk in elkaar geknutseld. “Ik wilde bijvoorbeeld de gitaarsolo met het geschreeuw van het publiek van de ene show, maar met het begin van het nummer uit een andere show”, zegt Granduciel enthousiast. Wat vervolgens in het Drugs-lab opborrelt, is een plaat die welhaast aanvoelt als een ‘greatest hits’-album, met alle populairste nummers van de rockband uit Philadelphia. Schoorvoetend beaamt de zanger dat. Maar: “Ik had ook bedacht dat dit dan Volume 1 kon zijn en we over een paar jaar met Volume 2 weer allerlei andere songs kunnen uitlichten. Zo maken we uiteindelijk een grote geluidscollage. Dit eerste liveproject is echt bedoeld om uit te vogelen hoe we een andere vorm van live-albums kunnen uitvinden, in plaats van het standaard ‘The War On Drugs – Live From… dit of dat festival’.” Het is stil, hij lijkt even verdwaald in een droom, en dan voegt hij toe: “Ik denk dat deze tien songs een goed beeld geven van onze liveshows en wie we als band zijn.”

Drink met mate

En zo ging Granduciel tussen alle harddrives vol live-opnames op jacht naar de mooiste herinneringen. Treffend ook, want juist dat melancholische karakter van Adam maakt The War On Drugs zo hypnotiserend. “Ik herinner me een openluchtfestival in Londen in juni. Het was een prachtige dag, iedereen was in een goede bui. We speelden onze set en het voelde zo gemakkelijk, alsof alle spanning die normaal bij een grote show komt kijken er niet was. Er gebeurde iets bijzonders toen we Under The Pressure speelden: de gitaarsolo werd omgetoverd tot een soort voetbal-anthem. Ik had dat later pas door, want tijdens het spelen zit ik in m’n eigen kleine wereld, maar iemand filmde het vanaf de zijkant van het podium en het was geweldig om te zien. Tijdens een show hebben we weinig interactie met het publiek. Rennend van links naar rechts om iedereen te laten springen: zo ben ik niet”, lacht Granduciel. “Dus dat het publiek op geheel eigen wijze reageerde op onze muziek, was heel speciaal.”

Foto: Shawn Brackbill