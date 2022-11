Red Hot Chili Peppers, Queens Of The Stone Age en meer naar Pinkpop (nieuws)

Nadat eerder vandaag tijdens Rob & Wijnand En De Ochtendshow op 3FM bekend werd gemaakt dat The War On Drugs naar Pinkpop 2023 komt, heeft de organisatie van het festival vanmiddag nog meer nieuwe namen bevestigd. Als klap op de vuurpijl is Red Hot Chili Peppers als de derde en laatste headliner van het festival aangekondigd.

Daarnaast zijn onder andere Queens Of The Stone Age, The War On Drugs, The Script, The Black Keys, OneRepublic en Hollywood Vampires toegevoegd aan de line-up. Nieuwe Nederlandse namen zijn DI-RECT, Frenna en Donnie. Eerder werd aangekondigd dat P!nk de afsluiter is van vrijdag 16 juni en Robbie Williams van de tweede dag.

Red Hot Chili Peppers stond al op het affiche van 2020 en 2021, maar die edities gingen niet door vanwege de coronapandemie. De band uit Californië heeft echter niet stilgezeten. Dit jaar zijn twee nieuwe albums uitgebracht: Unlimited Love en Return Of The Dream Canteen. Daarnaast stond de groep afgelopen juni nog met een uitverkochte show in het Goffertpark in Nijmegen.

De kaartverkoop voor het festival begint zaterdag 26 november om 10.00. De weekendtickets inclusief camping kosten €275,- en dagtickets €135,-.

Vrijdag 16 juni:

P!NK, Editors, The War On Drugs, Niall Horan, The Lumineers, Ellie Goulding, Electric Callboy, Frenna Deluxe, The Hu, MADOUX, Nova Twins

Zaterdag 17 juni:

Robbie Williams, Queens Of The Stone Age, The Script, The Black Keys, Hollywood Vampires, Disturbed, RONDÉ

Zondag 18 juni:

Red Hot Chili Peppers, OneRepublic, Machine Gun Kelly, Tash Sultana, Goldband, DI-RECT, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, I Prevail, Nielson, Donnie, Only The Poets

Foto: Mitchell Giebels