Veertig jaar Bospop: een terugblik

Bospop gaat dit jaar helaas niet door. Geen Sting, Lionel Richie of Kensington op het festivalterrein in Weert. De tent en campingspullen blijven nog even op zolder en de tickets onder de lepelbak. Niet getreurd! Om jullie toch een beetje te laten genieten van Bospop, blikt Lust For Life samen met directeur Peter Verkennis terug op de geschiedenis van het Limburgse festival.

We mogen weer naar het terras, de winkels zijn open en wie weet kunnen we zelfs weer op vakantie. Toch moeten we ondanks alle versoepelingen één belangrijk evenement missen: Bospop. De zomer van 2021 moest dé herkansing worden voor het veertigjarig jubileum, maar helaas bleek het organiseren van het festival opnieuw niet haalbaar. Wel wordt er in oktober een alternatief driedaags evenement georganiseerd, genaamd FestiFallz. Hier ligt de focus op Nederlandse artiesten, waaronder Within Temptation, Guus Meeuwis en Danny Vera.

Om de Bospopsfeer toch een beetje vast te houden, blikken we samen met directeur Peter Verkennis terug op de eerdere edities. En leren we hoe Bospop van een feestje op een schoolplein uitgroeide tot een blues- en rockfestival met vijfentwintigduizend bezoekers per dag.

Van platte kar tot podium



Wat we nu kennen als Bospop, begon in 1981 onder het afdak van een plaatselijke school. Op een platte kar, neergezet door een boer uit de regio, speelden lokale bandjes uit Weert. Onder leiding van Verkennis en een aantal vrienden kreeg het evenement de naam Groot Weerter Popfestival. Drie jaar later kreeg het festival zijn huidige naam en verhuisde het naar openluchtpark de Lichtenberg. Verkennis: “Het park was verwaarloosd en totaal vernield. We zijn naar de persoon met de erfpacht gegaan en vroegen hem of we alle troep mochten opruimen, in ruil voor het gebruik van de locatie. Dat mocht.” Tot 1993 bleef Bospop in de Lichtenberg en bands als Golden Earring, De Dijk en Het Goede Doel stonden op de planken. Omdat het festival bij het openluchtpark te afhankelijk was van de weersvoorspellingen, verhuisde Bospop naar Sportpark Boshoven. Daar was plek voor een of meerdere grote tenten.

De jaren daarna schommelden het aantal bezoekers en het aanbod van bands die geboekt konden worden. Verkennis wilde van de onzekere factor af en keek naar een locatie waar ze verder konden groeien. “Als we een plek hadden waar we twintig- tot vijfentwintigduizend man kwijt konden, kregen we misschien wel de topnamen uit de muziekindustrie.” Zo gezegd, zo gedaan. In 2010 verhuisde Bospop naar de Eindhovenseweg. Een groot grasterrein, direct langs de A2, waar het festival nog steeds plaatsvindt. Grote namen als Neil Young, Toto en John Fogerty passeerden de revue en het aantal bezoekers steeg.

Gered door Marillion

In het veertigjarig bestaan van Bospop waren er meerdere momenten waarop Verkennis zich afvroeg of het hele feest wel door zou gaan. In 1993 leek het er even op dat het einde verhaal werd voor het evenement. Verkennis: “We werkten vanaf het begin van de jaren negentig met Mojo Concerts samen en zij hadden dat jaar geen bands die we konden boeken. Bovendien kwam er te weinig publiek naar het festival. Gelukkig konden we Marillion boeken voor de zomer van ‘94 en ging het feestje toch door.”

Ook waren er meerdere financiële tegenslagen. Verkennis vertelt: “In 2013 stonden we na een paar slechte edities zes ton in de min bij Mojo. Toen dacht ik echt dat de stekker eruit ging. Dat was gelukkig niet zo, maar om het geld terug te verdienen, moesten we wel terug naar sportpark Boshoven. Daar waren de kosten minder hoog. Bovendien is onze productie goedkoop, omdat we grotendeels met vrijwilligers werken. Het jaar daarop stonden ZZ Top, Golden Earring en Crosby, Stills & Nash op het programma en waren we twee keer uitverkocht. De zes ton werd terugbetaald. Sterker nog: we hadden zelfs nog een ton winst over.”

Van sixties naar eighties

Sinds 2015 is het terrein naast de A2 weer de vaste stek voor Bospop. Verkennis besloot in dat jaar om af te stappen van de classic rock. “Het publiek werd ouder, evenals de artiesten, waardoor bands stopten. Het aanbod om te boeken werd daardoor kleiner en kleiner.” Hoewel Bospop er voorheen voornamelijk bekend om stond bands uit de jaren zestig en zeventig te boeken, schoven ze nu een decennium op. Verkennis legt uit: “Door dit te doen, verplaatsten we onze doelgroep ook meer. In plaats van de focus op de 25 tot 75-jarige bezoeker te leggen, richten we ons nu op het publiek tussen de veertig en zestig jaar. Die doelgroep heeft meer te besteden, omdat bijvoorbeeld de kinderen al het huis uit zijn. Daarnaast zijn ze vaak nog fit genoeg om drie dagen te komen feesten.”

Volgens Verkennis zijn de eighties-bands de classic rock van nu. Daarnaast kiest hij ervoor om jonge succesvolle Nederlandse bands, zoals Kensington en My Baby, een prominentere plek te geven op Bospop. Samen met Mojo kijkt Verkennis welke acts ze kunnen boeken. Daarbij is het tourschema van artiesten afhankelijk van de mogelijkheid om te boeken. “Geen tour betekent geen kans op een boeking”, aldus Verkennis. De positie van Bospop op de festivalmarkt is volgens hem wel verbeterd: “Internationale agenten weten ons tegenwoordig te vinden. Kunnen de bands niet op Pinkpop of Lowlands spelen, dan komen ze naar ons. Ze moeten natuurlijk wel passen bij onze doelgroep, anders boeken we ze niet.”

Bieden op bands

Hoe gaat de festivalorganisatie te werk met het boeken van de artiesten? Verkennis: “Het begint met internationale agenten. Zij horen wanneer een band op tournee gaat en laten dat aan Mojo weten. Die informatie wordt aan onze organisatie doorgegeven. Wij kijken of het financieel aantrekkelijk is om de band te boeken en of de act bij onze doelgroep past. Vervolgens doen we een bod.” Soms is er haast bij en komt het op de minuut aan om een bod te doen. Verkennis: “Op zo’n moment is er geen tijd voor discussies, want dan ben je gewoon te laat.”

Mojo regelt de headliners en denkt verder mee voor ongeveer de helft van de programmering. Verkennis vult de rest van het programma aan. Sommige artiesten belt hij zelf: “Je bouwt persoonlijk contact op met artiesten die al vaker op Bospop hebben gestaan. Wanneer we Roger Hodgson [ex-zanger van Supertramp, red.] willen boeken, hoeven we hem maar te bellen. Als het in zijn tourschema past, komt hij gegarandeerd.”

Kracht van Bospop

Op de vraag wat Bospop écht Bospop maakt, denkt Verkennis even na. “De kracht van Bospop is het draagvlak in de regio. We kunnen niet zonder de vele verenigingen en vrijwilligers. Als organisatie zijn we heel zuinig op hen. Zij pakken twee of drie weken vrij, trekken de werkschoenen aan en gaan aan de slag om alles op te bouwen. Jong en oud helpen mee, puur omdat ze het leuk vinden. We werken tot een uur of acht en dan gaat de tap open. Het is belangrijk dat er, naast het harde werken, ook plezier wordt gemaakt. Zonder hen, zonder alle vrijwilligers, die ervoor zorgen dat alles gesmeerd verloopt, bestaat er geen Bospop.”

Daarnaast is de intieme sfeer ook een kenmerk dat Bospop typeert. “Dat is wat onze festivalbezoekers het meest waarderen, zo bleek uit enquêtes. We vroegen hen bijvoorbeeld wat Bospop kenmerkend maakt en waarom ze juist ons festival bezoeken. Het is voornamelijk ‘ons kent ons’”, vertelt Verkennis. “Hele vriendengroepen komen elk jaar terug omdat ze de sfeer zo goed vinden. Sommige mensen komen zelfs naar Bospop om alleen maar op de camping te liggen. Juist vanwege die goede sfeer die we creëren.”

Tekst: Manoe Snellens

Hoofdfoto: Cristel Brouwer

Bospop vindt plaats op 8, 9 en 10 juli 2022, FestiFallz vindt plaats op 8, 9 en 10 oktober 2021, op Sportpark Boshoven