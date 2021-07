Playlist-special: Lucinda Williams over de beste Bob Dylan-songs

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, Toto, UB40 en Def Leppard stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Americana-legende Lucinda Williams vertelt ons over haar tien lievelingsnummers van de man die onlangs tachtig jaar werd en haar leven – plus dat van vele andere luisteraars – veranderde: Bob Dylan. Beluister haar playlist hieronder!

Lees Lucinda Williams’ verhaal bij deze playlist in editie 112 van muziekblad Lust For Life, die nu in de winkel ligt en ook verkrijgbaar is in onze webshop! In dit nummer vind je naast de playlist-special ook artikelen over Prince, Jackson Browne, Styx, Lucy Dacus en nog vele anderen.

1. To Ramona (Another Side Of Bob Dylan, 1964)

2. Masters Of War (The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963)

3. Blowin’ In The Wind (The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963)

4. Boots Of Spanish Leather (The Times They Are A-Changin’, 1964)

5. Highway 61 Revisited (Highway 61 Revisited, 1965)

6. Man Of Peace (Infidels, 1983)

7. Sad Eyed Lady Of The Lowlands (Blonde On Blonde, 1966)

8. Shelter From The Storm (Blood On The Tracks, 1975)

9. Tryin’ To Get To Heaven (Time Out Of Mind, 1997)

10. Like A Rolling Stone (Highway 61 Revisited, 1965)

Meer lezen over Dylan? Bekijk onze eigen Bob Dylan Top 50, die we onlangs samenstelden naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van de invloedrijke singer-songwriter. Of bekijk Lust For Life 092, met Dylan op de cover!

Foto: Michael Wilson