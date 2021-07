Playlist-special: Def Leppard over de beste glamrocksongs

Onder anderen Alice Cooper, Melissa Etheridge, Tom Odell en leden van KISS, UB40 en Toto stellen in LFL112 hun ultieme playlist samen van een bewonderde collega-muzikant of favoriet genre. Joe Elliott, zanger en bandarchivaris van Def Leppard, vertelde ons over zijn grootste muzikale liefde: de Britse glamrock zoals die ooit gemaakt werd door David Bowie, Sweet, Slade en T. Rex. Beluister hieronder zijn tien favoriete tracks van het genre!

1. Mott The Hoople – All The Young Dudes (All The Young Dudes, 1972)

2. David Bowie – Rebel Rebel (Diamond Dogs, 1974)

3. Sweet – Action (Give Us A Wink, 1976)

4. T. Rex – Get It On (Electric Warrior, 1971)

5. Slade – How Does It Feel (Slade In Flame, 1974)

6. T. Rex – 20th Century Boy (single, 1973)

7. David Bowie – Suffragette City (The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars, 1972)

8. Sweet – Hell Raiser (single, 1973)

9. Slade – Coz I Luv You (single, 1971)

10. Mott The Hoople – The Golden Age Of Rock ‘N’ Roll (The Hoople, 1974)

Foto: Kevin Nixon/Universal