Eerste clip van David Bowie-film Stardust uitgebracht

De eerste clip van de biopic Stardust over icoon David Bowie is vrijgegeven. De film zou deze week in première gaan op het Tribeca Festival, maar vanwege het coronavirus is dit evenement afgelast. Stardust zal daarom te zien zijn op een privé-website voordat naar verwachting een bioscooprelease wordt aangekondigd.

Stardust speelt zich af in 1971 en biedt een kijkje achter de schermen tijdens de creatie van Bowies eerste en meest gedenkwaardige alter ego, Ziggy Stardust. Daarnaast is ook het keerpunt vastgelegd waarop de zanger een van ’s werelds grootste culturele iconen werd.

In de vrijgegeven scène spreekt een 24-jarige Bowie (Johnny Flynn) met zijn publicist Ron Oberman (Marc Maron) over zijn inspanningen om door te breken in de Verenigde Staten.

“Ik wilde een film maken over wat iemand tot kunstenaar maakt en wat hen eigenlijk drijft om kunst te maken”, zei directeur Gabriel Range in een persbericht. “Zelfs in Bowies perfect gechoreografeerde dood leek hij geen gewoon mens.”

