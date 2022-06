Alanis Morissette in Ziggo Dome (live-recensie)

Haar stem en haar fans. Die maakten het meeste indruk tijdens het concert dat Alanis Morissette gaf in de Amsterdamse Ziggo Dome. Geen noot verkeerd en iedere uithaal even stevig: de Canadese heeft aan power niets ingeboet. En haar fans kennen alle teksten en zingen ze moeiteloos mee, soms uit volle borst, soms prevelend. De zangeres en haar publiek hadden een geslaagde avond.

Voor Morissette opkomt, zien we een videomontage met beelden uit haar carrière. Alanis als tieneractrice, met fans, als God in de film Dogma, in volle glorie als rockartiest als ze met Jagged Little Pill succes vindt. Dat album staat vandaag centraal. Oorspronkelijk was deze tournee bedoeld om het vijfentwintigjarig bestaan van de plaat die haar op de kaart zette te vieren, maar Corona zorgde zoals zo vaak voor uitstel. Geen afstel, want Alanis komt blond, met een big smile en gekleed in een wit ensemble, het podium op. All I Really Want, met harmonica, zoals we haar ook kennen uit de HBO-documentaire waaraan ze onlangs meewerkte, maar die haar niet bekoorde. De onthullingen over haar verleden vond Morissette te expliciet en uit zijn verband gerukt.

Ranzige mannen

Meteen valt haar stem op. Heel krachtig, heel zuiver. Ten tijde van Jagged Little Pill was ze 21, maar met 48 evenaart ze haar jongere zelf met gemak. Juist bij haar stevige nummers komt dat talent goed uit de verf, zoals nu bij Hand In My Pocket. Zangeressen van ballads die zuiver zingen, daarmee kun je de grachten dempen, maar die combinatie van alternatieve post-grunge en een stem als een klok maakt Morissette uniek. Bij Right Through You zien we beelden van ranzige mannen op de schermen. Leuk, maar soms was het prettig geweest als we de zangeres zelf in beeld hadden gehad. Nu zien zeker de mensen achterin de zaal haar expressieve gezicht niet. De zaal komt intussen toch goed op stoom: talloze toeschouwers, veel vriendinnengroepen, kennen alles uit hun hoofd. Het nummer eindigt met een enorme uithaal van Alanis. Dat doet de zaal haar niet na…

Dertien nummers van Jagged Little Pill komen langs, afgewisseld (soms naadloos) met ander werk. Dat deze week een nieuw album verschijnt met meditatiemuziek, daar hebben we het vanavond niet over. ‘You know how us Catholic girls can be’ zingt Morissette in Forgiven en in de foyer zijn zelfs shirts met die tekst verkrijgbaar. Op de schermen zien we kerken en priesters. Kleine stap naar het meer ingetogen Mary Jane. De instrumenten doen een stapje terug, waardoor de zang bijna a capella klinkt. Voor de enorme uithaal in het nummer krijgt ze een spontaan applaus.

Ironisch

Ook van Head Over Feet kent iedereen de tekst. Alanis speelt gitaar en harmonica. De foto’s van haar kinderen op de achtergrond zorgen voor een huiselijke sfeer. Ligt het aan de vrij anonieme band dat het daarna wat inzakt? De instrumenten klinken vooral aan de zijkant van de zaal een beetje als een eenvormige brij, de stem van Morissette (en de vocale bijstand van het publiek) blijft bijzonder goed. Of is het omdat nummers als Perfect niet mijn favoriet zijn? Niet getreurd, de hoogtepunten komen nog. Not The Doctor vormt een aanloopje, bij Ironic gaat het dak eraf. Strikt genomen is regen op je trouwdag niet zozeer ironie als pech, maar de strofe ‘It’s like ten thousand spoons when all you need is a knife’ hadden we niet graag gemist. Op de achtergrond beelden van Morissette met haar oude band, inclusief Foo Fighter Taylor Hawkins, zelfs uit die vermaledijde documentaire. Ironisch.

Het meest ‘signature Alanis’ is wel You Oughta Know. Een sterke vrouw die over jaloezie en orale seks zingt en ook nog vloekt, dat was bijzonder in de jaren negentig. ‘Angry White Woman’, noemde Rolling Stone haar. Gelukkig zijn we nu wat verder, mede doordat Morissette de deur opende voor anderen. Van de toegiften valt vooral Uninvited op, met een enorme dynamiek brengt het nummer het beste wat Morissette te bieden heeft naar boven. Heel toepasselijk dus dat ze de avond afsluit met Thank U.

Alanis Morissette in Ziggo Dome

Gezien op 12 juni 2022

Persfoto: Williams & Hirakawa / Sony Music

