Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) overleden

Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins is overleden, zo heeft de Amerikaanse rockgroep bekendgemaakt op social media. Samen met zijn bandmaten zou hij dezelfde dag een optreden geven in Bogota, Colombia. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Met zijn tomeloze energie en machtige drumwerk was Taylor Hawkins haast net zo’n boegbeeld voor Foo Fighters als frontman Dave Grohl. Tijdens optredens gaf de joviaal ogende muzikant altijd alles en we kunnen gerust stellen dat hij tot de meest geliefde slagwerkers van zijn generatie behoorde. Na zijn overlijden reageerden onder anderen Tom Morello (Rage Against The Machine), Miley Cyrus, Slash, Alice Cooper en Ozzy Osbourne dan ook geschokt, zo bleek op social media.

Voordat hij zich bij Foo Fighters voegde, maakte Hawkins halverwege de jaren negentig al indruk bij Sass Jordan en Alanis Morissette. Met laatstgenoemde toerde hij ter promotie van haar monstersucces Jagged Little Pill. De Texaanse drummer speelde vanaf het derde Foo Fighters-album There Is Nothing Left To Lose (1999) mee op alle platen van de band, waarbij hij ook meeschreef aan de songs en af en toe de leadzang voor zijn rekening nam (onder meer in de cover van Pink Floyds Have A Cigar, te vinden op de soundtrack van Mission: Impossible 2).

Als een tornado

Tijdens een interview voor Lust For Life 096 sprak Hawkins eind 2019 openhartig over onder meer de nadelen van beroemd zijn. “Roem kan geen gat in je bestaan vullen. Als die leemte er de oorzaak van is dat je naar drugs en alcohol uitwijkt, dan zal het je ook niet verder helpen als je nummer één staat in de hitparade en alles bereikt waar je ooit van gedroomd had. Dat heb ik zelf ervaren. Ik ervoer de roem en het leven onderweg als een tornado en als ik dan weer thuiskwam, wist ik niet om te gaan met normale dingen – ik kwam niet terug op aarde. Geld is fijn, want daarmee kun je je vrijheid kopen, maar roem kan je verneuken. Ik heb er tegenwoordig net zoveel van als ik kan verdragen.”

Buiten Foo Fighters speelde Hawkins op albums van andere rocksterren en wist hij zelf ook een aantal van hen te strikken voor zijn eigen plaat Get The Money (2019), die hij opnam met de band The Coattail Riders. Onder anderen Chrissie Hynde, Joe Walsh, Nancy Wilson, Perry Farrell en Queens Roger Taylor werkten er maar wat graag aan mee. “Ik hou erg van Roger Taylors stem in het bijzonder”, vertelde Hawkins in LFL096. “Zijn eerste soloalbum Fun In Space was destijds erg belangrijk voor me, want toen besefte ik dat ik net als hij meer wilde zijn dan alleen de drummer van een band. Luisterend naar die plaat wist ik dat dat voor mij ook nooit genoeg zou zijn. Ik ben een creatief mens, ik wil piano en gitaar spelen en zingen.”

Hall Of Fame

Het Britse blad Rhythm riep Hawkins in 2005 uit tot de beste rockdrummer ter wereld. Begin 2021 verscheen het meest recente Foo Fighters-album Medicine At Midnight. In hetzelfde jaar werd de band opgenomen in de Rock & Roll Hall Of Fame, twintig jaar nadat Hawkins en Grohl hun helden van Queen daar mochten inhuldigen. Paul McCartney verzorgde deze keer een speech en noemde Foo Fighters ‘one of the greatest rock & roll bands in the world’.

Taylor Hawkins is vijftig jaar geworden.

Foto: Sony Music