Alter Bridge in Ziggo Dome (live-recensie)

Weinig bands zweven met hun teksten zo geraffineerd op het randje tussen hoop en wanhoop. Maar ook de bariton van Mark Tremonti – die zijn vocalen binnen Alter Bridge in de afgelopen jaren flink ontwikkeld heeft – vormt een fel contrast met Myles Kennedy’s meer melodieuze en emotionele stemgeluid. De kracht van de Amerikaanse rockband ligt niet alleen in ijzersterk gitaar- én samenspel, maar ook in tegenstellingen samenbrengen. Het is dus logisch dat de recent verschenen achtste plaat ‘self-titled’ is. De band is meer zichzelf dan ooit! Zonder te veel poespas maar vol vuur staat Alter Bridge zondagavond op het podium in de Ziggo Dome.

Tenminste, dat is zo na een aantal nummers. Tijdens opener Silent Divide (2025) en de daaropvolgende songs Addicted To Pain (2013) en Cry Of Achilles (2014) lijken er vooral bij frontman Myles Kennedy wat zenuwen te zijn. Maar wie kan het hem kwalijk nemen? Persoonlijk stoor ik me nog regelmatig aan de ‘Dutch disease’, waarbij concertbezoekers voortdurend door muziek heen praten en lallen. Gelukkig is daar bij het publiek van Alter Bridge geen sprake van en al snel maakt de ietwat timide zang (details hoor, Myles blijft een vakman die kennelijk niet in staat is tot valse noten) plaats voor het warme, krachtige stemgeluid waar hij bekend om staat.

Zoals gewoonlijk (de keren dat ik Alter Bridge live mocht meemaken zijn alweer op twee handen te tellen) bestaat de gehele show uit een aaneenschakeling van kippenvelmomenten. Nooit eerder klonk Open Your Eyes (2004) live zo bloedmooi, met name door de samenzang tijdens het refrein. Zelfs wanneer Myles tussendoor in lachen uitbarst door iets wat er vooraan in het publiek gebeurt. Die aandacht voor fans is iets wat de band kenmerkt, maar ook de onderlinge waardering tussen bandleden spat van het podium.

Gekleurde ballonnen

Zo is het vandaag de verjaardag van drummer Scott Phillips, iets wat veel fans niet is ontgaan. Vanaf het begin worden vooraan in het publiek gekleurde ballonnen door de lucht gegooid en al vroeg in de set schreeuwen wat enthousiastelingen felicitaties richting het podium. Na tranentrekker Watch Over You (2007), zoals verwacht voorafgegaan door een snippet van Wonderful Life (2010), is het tijd om dat te vieren. Phillips mag kaarsjes uitblazen en het publiek begint vrolijk Lang Zal Hij Leven te zingen, waarna de band volgt met Happy Birthday To You.

Nachtmerriepraktijken

Maar naast al die gemoedelijkheid is er ruimte om te schuren. Alter Bridge heeft geen kleurrijke visuals nodig om indruk te maken, maar tóch voegen de effecten op het scherm wat toe. Bijvoorbeeld tijdens What Lies Within (2025), waarbij nachtmerrieachtige gezichten de tekst versterken: ‘Heed these words before you are erased/Sick men, they are always on the take, mm’. Een tekst die relevanter is dan ooit vanwege alle nachtmerriepraktijken die recentelijk het licht zagen (Epstein Files, red.) en het is ergens jammer dat de set geen enkel nummer bevat van de maatschappijkritische plaat The Last Hero (2016), die destijds terecht commentaar leverde toen Trump werd verkozen als president.

Moeten we het überhaupt nog hebben over het geniale gitaarspel? Hoe het ook zij, tijdens Burn It Down (2004) geven de mannen elkaar de ruimte om los van elkaar de show te stelen. Eerst wanneer Tremonti een vurige performance geeft en laat horen hoe krachtig zijn stem is ontwikkeld in de afgelopen jaren, met meer volume dan voorheen. De vlammen, verfspetters en veren in de visuals dragen daar alleen maar aan bij, net als uiteraard de monsterlijke gitaarsolo van Kennedy. Een hoogtepunt in de samenwerking tussen de twee rockhelden vormt ook het nieuwe nummer Tested And Able (2026).

Sitdown

Tijdens afsluiter Metalingus (2004) remt Myles een gemoedelijke moshpit af door een succesvolle sitdown te organiseren. Eén achtergebleven paarse ballon dobbert vrolijk tussen concertbezoekers wanneer ze tijdens de bridge uit hun dak gaan. Natuurlijk is het geen verrassing wanneer de band na een extreem korte pauze terug het podium op komt voor de toegift: het gerenommeerde Blackbird (2007) is onmisbaar in een nagenoeg perfecte setlist.

Alter Bridge in de Ziggo Dome, Amsterdam

Gezien op zondag 22 februari 2026

Foto’s door Anne-Marie Kok

Meer lezen over Alter Bridge? Bekijk hier Lust For Life 095, inclusief een interview met de band!