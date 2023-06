Best Kept Secret 2023 – dag 1 (festivalverslag)

Festivals kunnen zomaar opeens ontaarden in een snikhete beproeving. Zoals op Pinkpop vorig jaar, is ook op Best Kept Secret 2023 de sfeer grotendeels getekend door de zinderende temperaturen. Op vrijdag, de rustigste dag, zorgt dit voor een surrealistisch sfeertje waarbij je het terrein probeert te spotten dwars door de zanderige wolkjes heen. Bij welke act je als volgende belandt, blijft daardoor toch een beetje een verrassing.

Fijn om je after-dinnerdip mee te bestrijden: Unknown Mortal Orchestra (TWO, 19:00). De Nieuw-Zeelanders lijken wel speciaal te zijn afgereisd om ons te bedienen van een verkoelend potje psychedelica (al zijn ze natuurlijk ‘gewoon’ op tour). Gewapend met nog genoeg weerstand en bier, lijkt het publiek daar niet volledig klaar voor. Hoewel: wanneer halverwege de set So Good At Being In Trouble begint, is meezingen een must. De ware prestatie is misschien wel dat een nummer uit 2013 zoveel nostalgie op kan roepen. Naar een in ruzie eindigende zomerliefde? Dansen op het strand? Skinnydippen rond middernacht terwijl het gros van de mensen te bezopen is om het te merken? Het kan allemaal en de geschiedenis herhaalt zich in elk geval op BKS 2023.

Heel andere koek is The 1975 (ONE, 20:00). Hoewel een ongezonde leefstijl in veel bands lang niet meer zo verheerlijkt wordt als vroeger, heeft frontman Matty Healy daar duidelijk vijfvoudig schijt aan. Hij rookt erop los terwijl hij zijn lijf op dramatische wijze laat meevoeren door de muziek en zijn ziel en zaligheid in elke ballad gooit (en dat zijn er veel). Aan fans hebben de Britten dan ook geen tekort, want de formule die ze hanteren, is populair in elk decennium: zoete poprock met aanstekelijke refreinen. Gewoon een prima act dus om ’s avonds op het BKS-strand van te genieten.

Vreemde eend in de bijt

Datzelfde geldt uren later eveneens voor The Chemical Brothers (ONE, 22:30). Onder begeleiding van grootse visuals komen de bekende nummers aan bod, zoals Do It Again, Hey Boy Hey Girl en Believe, natuurlijk ineengevlochten door intense beats. Dat is ongetwijfeld hartstikke zinnenprikkelend als je vooraan tussen dansende mensen staat en in de stemming bent. Maar met het oog op de rest van de vrijdag-programmering is het toch een beetje een vreemde eend in de bijt.

Hoogtepunt van de vrijdag zijn dan ook twee fantastische vrouwen. Om te beginnen de koningin van de avant-pop: Caroline Polachek (TWO, 21:15). Wat een opluchting, want tot op de dag zelf was het nog onduidelijk of de Amerikaanse zangeres weer fit genoeg zou zijn voor een optreden. Gelukkig wel. We krijgen uitgebreide excuses en de set is een kwartiertje ingekort, maar dat mag de pret niet drukken. Integendeel: de typerende operanoten, een interessant kenmerk van Polacheks muziek, worden nog even moeiteloos en zuiver gehaald.

Lichtpuntjes pakken

Niet alleen dat gegeven zorgt voor een onvergetelijk optreden. Polachek flirt met het publiek, danst alsof ze nooit anders heeft gedaan en zingt de sterren van de hemel. Een cliché waarvoor ze gemaakt lijkt, want tussen nummers door ‘pakt’ ze lichtpuntjes uit de lucht om die naar het publiek te gooien. “Dit is een waargebeurd verhaal”, beweert ze, waarna veelgeprezen pop-anthem So Hot You’re Hurting My Feelings instart. Tegen het einde is de halve tent gesmolten en het komt niet eens door de temperaturen.

Bijna even bedwelmend is de Belgische Sylvie Kreusch (The Secret, 22:30). Als een duistere doch sympathieke sjamaan danst ze te midden van haar eigen chaos, alsof ze de hele sfeer van The Secret met een handomdraai kan beïnvloeden. Feitelijk is dat natuurlijk ook zo, want de Warhaus-achtige alternative pop (de band waar ze deel van uitmaakte) slaat in als een bom. Ontkennen dat het stikheet is, kunnen we namelijk niet meer en dan is het beter om de broeierige sfeer te omarmen. Dat lukt behoorlijk dankzij de coole sexappeal van Sylvie Kreusch. Ja, cool, met haar zonnebril en rode jurk met enorme mouwen, bestaande uit boa-veren. Ze is geboren voor haar eigen muziek: dromerig, hypnotiserend en oersterk.

Best Kept Secret – dag 1

Gezien op vrijdag 9 juni 2023

Foto’s door Tineke Klamer (m.u.v. foto’s van Sylvie Kreusch, door Serge van Hasperhoven)

