Brandi Carlile in Paradiso (live-recensie)

Voor aanvang van het concert wordt door het Paradiso-publiek zo massaal meegezongen met het door de huis-dj gedraaide Total Eclipse Of The Heart van Bonnie Tyler, dat ik een moment denk in een bizarre Toppers-nachtmerrie terecht te zijn gekomen. En dat gevoel wordt even later nog eens versterkt door het oorverdovende gegil in de zaal als Brandi Carlile en haar muzikanten het podium opkomen. Een gegil dat de begroeting van een popster te boven gaat; zelfs dat van een popidool. Je mag wel spreken van een goddelijk onthaal – het onthaal van een icoon.

Een kenmerk van een icoon is immers dat het ‘iconische’ al het andere in de schaduw stelt. In het geval van een iconische muzikant, zoals nu bij Brandi Carlile, is dat dus de muziek. Het is de allereerste keer dat de 44-jarige Amerikaanse een concert geeft in ons land.

Sinds pakweg een kwart eeuw maakt ze platen, wat halverwege het vorige decennium tot een doorbraak leidde in de Verenigde Staten. Haar ‘Dagobert Duck-moment’, zou je kunnen zeggen, want net als de befaamde Disney-eend had ze een punt bereikt dat succes alleen nog maar méér succes aantrok. Ieder nieuw album belandde in de top van de Billboard-lijst. Grammy-nominaties vlogen haar om de oren. En eerder dit jaar werd ook Nederland wakker geschud toen ze het duo-album Who Believes In Angels? opnam met Elton John.

Een beetje pop en een beetje country

In Paradiso opent Carlile – begeleid door de tweelingbroers Phil en Tim Hanseroth, die haar al ruim 25 jaar terzijde staan op respectievelijk akoestische bas en akoestische gitaar – met een handvol oudere nummers. Dat weerhoudt de fanatieke fans niet om ze als ‘greatest hits’ te onthalen en woordelijk mee te zingen. Materiaal van Who Believes In Angels? komt er eigenlijk nauwelijks aan te pas – dat zijn toch meer echte Elton-liedjes.

Het repertoire is een beetje pop en een beetje country. Aanstekelijk en correct uitgevoerd, maar beslist niet subtiel. En dat laatste geldt evenzeer voor de behoorlijk snerpende zang van Carlile. Het optreden heeft het geforceerde feelgood-gehalte van een Amerikaanse televisietalkshow. Er komen nogal wat nummers voorbij van de albums By The Way, I Forgive You (2018) en In These Silent Days (2021). Liedjes waarbij het sentiment niet zelden van het podium drijft alsof het het mestoverschot van de Europese Unie is. Daarbij praat de zangeres alles graag aan elkaar, inclusief verhalen over haar kinderen en een tandartsbezoek in Parijs. Een concert in de vorm van één groot gezongen zelfhulpboek. En het publiek smelt erbij.

Geen greintje ironie

Feitelijk laat de in veel ‘emo’ gedrenkte country en mainstreampop van Carlile zich het beste vergelijken met de wijze waarmee Nederlandse volkszangers en -zangeressen hun publiek om de vingers winden – alles nèt een beetje te veel aangedikt. Country en rock zijn immers de volksmuziek van Amerika. En ook al heb je daar ook alternatievere varianten, zoals bijvoorbeeld Emmylou Harris, Steve Earle, Lucinda Williams en Bruce Springsteen, dat zijn dan de Ramses Shaffies, Liesbeth Listen en Spinvissen in Trump-land. Een niche, een kleine minderheid. Brandi Carlile behoort daar niet toe. Zij spartelt naar hartenlust in de grote middenstroom van wie de liedjes floreren in automobiel-, soep- en creditcardreclames, populaire televisieseries en wat al niet meer.

En zo staat zij ook in Paradiso. Er is een intiem momentje als het trio geheel ‘ontplugd’ – en dus ook zonder microfoons – op de rand van het podium Cannonball zingt. Zo goed, dat je haar zou willen aanraden om in de toekomst alleen nog huisconcerten te doen. De sentimentmolen gaat weer draaien als twee strijkers op het podium aansluiten en het nummer The Mother wordt ingezet – naast mij in de zaal pinkt een vrouw een traantje weg. Nergens een greintje relativering of ironie te bekennen.

Polonaisesfeer

In het laatste half uur wordt het tempo wat opgevoerd. Op een gegeven moment, als de zangeres het publiek voor de zoveelste keer geprezen heeft om hun zangprestaties, klinkt er opeens een massaal en minutenlang volgehouden ‘Olé, Olé, Olé!’ op uit de zaal. Er ontstaat in de finale zelfs een polonaisesfeer die ik bij vele tientallen of zelfs honderden Americanaconcerten nooit eerder heb mogen ervaren.

De verrassing zit in de staart. Het mooiste liedje van de avond is het afsluitende Long Long Time, al is dat wel een 55 jaar oud hitje van Linda Ronstadt, destijds geschreven door ene Gary White. Zelf ben ik allerminst overtuigd geraakt van de kwaliteiten van mevrouw Carlile, maar dat neemt niet weg dat objectief beschouwd zo’n 1500 bezoekers hun concert van het jaar beleefden.

Brandi Carlile in Paradiso, Amsterdam

Gezien op woensdag 9 juli 2025

Foto’s door Ans van Heck