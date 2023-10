Europe in TivoliVredenburg (fotoverslag)

De bandnaam Europe zal voor altijd verbonden blijven aan die megaklapper uit 1986: The Final Countdown. Bepaald geen hit om je voor te schamen natuurlijk, maar de echte fans weten dat de Zweedse rockers wel meer ijzersterke (en stevigere!) songs hebben gemaakt. Zeker ook in de afgelopen tien jaar, getuige albums als War Of Kings (2015) en Walk The Earth (2017). Tijdens de huidige Time Capsule-tour vieren ze het veertigjarig bestaan van hun titelloze debuutplaat, die een jaar later werd gevolgd door fanfavoriet Wings Of Tomorrow, voordat Europe in 1986 definitief doorbrak met het album The Final Countdown. Gisteravond bracht de jubileumtour de mannen naar een uitverkocht TivoliVredenburg. Rock The Night, zong Joey Tempest ooit eens in een van de andere grote hits, en die missie is gisteravond zeker geslaagd! Bekijk hierboven de foto’s van onze fotograaf Ans van Heck.

Europe in TivoliVredenburg, Utrecht

Gezien op zondag 15 oktober 2023

Foto’s door Ans van Heck