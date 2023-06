Gojira in AFAS Live (fotoverslag)

Van het Tilburgse café Little Devil in 2006 via zalen als Patronaat en 013 tot een eigen show in AFAS Live: de Franse band Gojira wordt met de jaren alsmaar populairder. Dat ligt geheel in de lijn der verwachting, want Lust For Life zag de mannen in het verleden al furore maken op verschillende grote festivals. Eerder dit jaar verwierven ze zelfs nog een plek in onze lijst met de vijftig beste progrockplaten aller tijden (met conceptalbum From Mars To Sirius uit 2005), want de technical deathmetal gaat gepaard met de nodige progressieve invloeden. Inmiddels zijn we vier platen verder en dus stond er gisteravond ook materiaal van het nieuwste werkstuk Fortitude (2021) op de setlist. De vonken vlogen ervanaf in AFAS Live, zoals wel blijkt uit de foto’s van onze Cristel Brouwer. Voor wie het gemist heeft: op 16 juni staat Gojira nog op het Belgische festival Graspop!

Gojira in AFAS Live, Amsterdam

Gezien op dinsdag 6 juni 2023

Foto’s door Cristel Brouwer